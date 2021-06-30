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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Kuni 6,2-baarine aurusurve
330 g võimas auruvoog
Kandmislukustus
Kohakindel 2,5 l veepaak
Triikige pesu ise samal ajal perega telerit vaadates, ilma et teid häiriks auruti tekitatav müra. Vaikse auru tehnoloogia tagab vaikse, aga väga võimsa auruvoo. Aurugeneraatoril on müra vähendavad aurufiltrid ja helisid summutav alus, mis vähendab aluses paikneva pumba tekitatavat müra.
Nüüd saate triikida nii teksariiet kui siidi ilma, et temperatuuri oleks vaja seadistada. Garanteerime, et põletusohtu ei teki ühegi triigitava kanga puhul. Revolutsiooniline tehnoloogia tänu 1) täiustatud nutikale juhitavale programmile, mis reguleerib täpselt triikraua talla temperatuuri - nüüd ei ole vaja temperatuuri reguleerida 2) võimsale tsüklonilise auru kambrile, mis tagab palju võimsama püsiva auru, muutes triikimise hõlpsamaks ja kiiremaks.
Ülipika kestusega aurujõudlus: Philipsi eksklusiivne Easy De-Calci funktsioon on ideaalne vahend katlakivi eemaldamiseks ja triikimissüsteemi kasutusea pikendamiseks. Triikraud tuletab valguse ja heliga puhastamist meelde. Ainult siis, kui seade on külm, avage lihtsalt Easy De-Calci nupp ja koguge must vesi ja katlakivi topsi sisse.
Auhinnad
4.6
5-st
17
Auhinnad
87%
soovitab seda toodet
Анюта_
30/06/2021
Україна
Парогенератор - это чудо в семье
Пользуюсь даной моделью больше 4 лет, нареканий нет никаких, справляется со своим функционалом. Легко чистить от накипи.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор
Елена0512
11/04/2019
Україна
Рекомендую, однозначно!
Отличный утюг, пользуюсь около 5 месяцев. Очень довольна. Гладит даже самые сложные ткани. Длинный шланг, можно гладить шторы, даже отпаривать мягкую мебель. Шумный в меру (только когда включается насос для забора воды). Всем рекомендую!
See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор
See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор
monika74
18/05/2020
Česká republika
Absolutně úžasná žehlička/generátor
Před nákupem arního generátoru jsem byla trochu skeptická s ohledem na jeho velikost, ale dala jsem na doporučení a generátor pořídila. A musím říct, že to byl jeden z nejlepších nákupů domácích pomocníků, jaký jsem kdy uskutečnila. Absolutně bezproblémové a jednoduché žehlení, žehlička je oproti klasické žehličce lehounká a parní výkon je ohromující. Opravdu fantazie.
Positiivsed omadused
nízká hmotnost, vysoký parní výkon
Negatiivsed omadused
o žádných nevím
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Parní generátor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Parní generátor
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