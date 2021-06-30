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  • Ülikiire ja vaikne triikimine
  • Ülikiire ja vaikne triikimine
  • Ülikiire ja vaikne triikimine
  • Ülikiire ja vaikne triikimine
  • Ülikiire ja vaikne triikimine
  • Ülikiire ja vaikne triikimine
  • Ülikiire ja vaikne triikimine
  • Ülikiire ja vaikne triikimine

Tootmine lõpetatud

PerfectCare Aqua SilenceTriikimissüsteem

GC8650/80

4.6
| (17) Auhinnad | 87% soovitab seda toodet

1 auhind

Ülikiire ja vaikne triikimine
Triikige ükskõik millist triigitavat rõivaeset alates siidist kuni linase või puuvillase riide või kašmiirini ... mis tahes järjekorras, ilma et peaksite seadet reguleerima. Teie Philipsi PerfectCare triikraud saavutab kiired tulemused rõivaid kõrvetamata ja pleegitamata. Triikimine on nüüd tõeliselt lihtne!
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

ilma, et peaksite temperatuuri reguleerima

Ülikiire ja vaikne triikimine

  • Kuni 6,2-baarine aurusurve

  • 330 g võimas auruvoog

  • Kandmislukustus

  • Kohakindel 2,5 l veepaak

Vaikse auru tehnoloogia: võimas aur minimaalse müraga

Vaikse auru tehnoloogia: võimas aur minimaalse müraga

Triikige pesu ise samal ajal perega telerit vaadates, ilma et teid häiriks auruti tekitatav müra. Vaikse auru tehnoloogia tagab vaikse, aga väga võimsa auruvoo. Aurugeneraatoril on müra vähendavad aurufiltrid ja helisid summutav alus, mis vähendab aluses paikneva pumba tekitatavat müra.

Triikige kangaid teksast siidini, temperatuuri reguleerimata

Triikige kangaid teksast siidini, temperatuuri reguleerimata

Nüüd saate triikida nii teksariiet kui siidi ilma, et temperatuuri oleks vaja seadistada. Garanteerime, et põletusohtu ei teki ühegi triigitava kanga puhul. Revolutsiooniline tehnoloogia tänu 1) täiustatud nutikale juhitavale programmile, mis reguleerib täpselt triikraua talla temperatuuri - nüüd ei ole vaja temperatuuri reguleerida 2) võimsale tsüklonilise auru kambrile, mis tagab palju võimsama püsiva auru, muutes triikimise hõlpsamaks ja kiiremaks.

Efektiivne ja lihtne katlakivieemaldus kaitseb seadet.

Efektiivne ja lihtne katlakivieemaldus kaitseb seadet.

Ülipika kestusega aurujõudlus: Philipsi eksklusiivne Easy De-Calci funktsioon on ideaalne vahend katlakivi eemaldamiseks ja triikimissüsteemi kasutusea pikendamiseks. Triikraud tuletab valguse ja heliga puhastamist meelde. Ainult siis, kui seade on külm, avage lihtsalt Easy De-Calci nupp ja koguge must vesi ja katlakivi topsi sisse.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.6

5-st

17

Auhinnad

87%

soovitab seda toodet

1

30/06/2021

Україна

Україна

Парогенератор - это чудо в семье

Пользуюсь даной моделью больше 4 лет, нареканий нет никаких, справляется со своим функционалом. Легко чистить от накипи.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор

11/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую, однозначно!

Отличный утюг, пользуюсь около 5 месяцев. Очень довольна. Гладит даже самые сложные ткани. Длинный шланг, можно гладить шторы, даже отпаривать мягкую мебель. Шумный в меру (только когда включается насос для забора воды). Всем рекомендую!

See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор

See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Absolutně úžasná žehlička/generátor

Před nákupem arního generátoru jsem byla trochu skeptická s ohledem na jeho velikost, ale dala jsem na doporučení a generátor pořídila. A musím říct, že to byl jeden z nejlepších nákupů domácích pomocníků, jaký jsem kdy uskutečnila. Absolutně bezproblémové a jednoduché žehlení, žehlička je oproti klasické žehličce lehounká a parní výkon je ohromující. Opravdu fantazie.

Positiivsed omadused

nízká hmotnost, vysoký parní výkon

Negatiivsed omadused

o žádných nevím

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Parní generátor

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Parní generátor

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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