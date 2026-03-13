TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

WardrobeCare Integreeritud triikimislaud

Tootmine lõpetatud

Tugi

WardrobeCareIntegreeritud triikimislaud

GC9940/05

WardrobeCare Integreeritud triikimislaud

Tootmine lõpetatud

Mine e-poodi

Logige sisse või looge konto

Registreerige oma toode

Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.

Registreerige kohe

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Consumer Care Book Philips WardrobeCare Integrated ironing board - English (US)

  • PDF fail, 524.2 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips WardrobeCare Integrated ironing board GC9940/05 - English (US)

  • PDF fail, 53.9 kB
  • 13 March 2026

Osad ja tarvikud

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata