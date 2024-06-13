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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Ikoonilise kärulaadse disainiga
volditav triikimislaud
DualProtect katlakivivastane süsteem on loodud süsteemi 99% ulatuses katlakivivabana hoidma. See lihtsastikasutatav katlakivivastane süsteem kaitseb süsteemi katlakivi eest ja pikendab selle tööiga. Kahekordse kaitse tagavad spetsiaalsed katlakivivastased kassetid, mis väldivad katlakivi sattumist süsteemi, ning täiendav loputustsükkel pärast kasseti välja vahetamist. Kahekordne kaitse, et saaksite nautida probleemideta triikimist katlakivi pärast muretsema.
Philipsi integreeritud triikimislaud suruaurugeneraatoriga
Täiusliku triikimistulemuse saavutamise on lihtne. Aktiivsel triikimislaual on ventilaator puhumis- ja imemisfunktsiooni tarvis. Puhumisfunktsiooniga triigite justkui õhupadja peal, see sobib ideaalselt kergete ja õrnade kangaste jaoks ning aitab vältida soovimatuid kortse ja läikivaid laike tumedal kangal. Imemisfunktsiooni abil püsivad rõivad kindlalt laual ja saate pükse täisulikult viikida.
Auhinnad
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6
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Beatris Beatris
13/06/2024
Polska
Super zestaw do prasowania
Produkt ponadczasowy,nieuciążliwe prasowanie,polecam zdecydowanie
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania
Bea0970
15/11/2017
Polska
Fantastyczny sprzet
Nie zastanawiałam się nad zakupem po obejrzeniu w sklepie wiedziałam że muszę mieć ten sprzęt bo ułatwi mi prasowanie za którym nie przepadam.Od czasu zakupu-prasowanie to nie problem lecz przyjemność i super efekt!polecam wszystkim !
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania
anitra
08/04/2015
Polska
Rewelacyjny sprzęt
Od roku użytkuję ten sprzęt. Długo zastanawiałam się czy go kupić czy też nie. Po roku użytkowania nie żałuję, że go nabyłam. Rewelacyjne się sprawdza. Prasowanie sprawia mi przyjemność.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania