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  • Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus
  • Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus
  • Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus
  • Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus
  • Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus
  • Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus
  • Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus
  • Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus
  • Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus
  • Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus
  • Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus
  • Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus
  • Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus
  • Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus
  • Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus
  • Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus
  • Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus
  • Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus
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  • Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus
  • Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus
  • Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus
  • Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus
  • Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus
  • Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus
  • Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus
  • Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus
  • Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus
  • Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus
  • Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus
  • Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus
  • Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus
  • Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus
  • Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus
  • Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus
  • Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus
  • Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus

Tootmine lõpetatud

WardrobeCareIntegreeritud triikimislaud

GC9940/05

4.7
| (6) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus
Riiete eest hoolitsev Philips GC9940/05 integreeritud triikimissüsteem võimaldab teil mugavalt triikida: kõik alates triikimise alustamisest kuni triikimissüsteemi hoiulepanekuni on mõnusalt käepärane. Aktiivne triikimislaud on ühendatud võimsa triikrauaga, et saavutaksite kodus tipptasemel tulemusi.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Integreeritud triikimissüsteem

Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus

  • Ikoonilise kärulaadse disainiga

  • volditav triikimislaud

DualProtect katlakivivastane süsteem kindlustab probleemivaba triikimise

DualProtect katlakivivastane süsteem kindlustab probleemivaba triikimise

DualProtect katlakivivastane süsteem on loodud süsteemi 99% ulatuses katlakivivabana hoidma. See lihtsastikasutatav katlakivivastane süsteem kaitseb süsteemi katlakivi eest ja pikendab selle tööiga. Kahekordse kaitse tagavad spetsiaalsed katlakivivastased kassetid, mis väldivad katlakivi sattumist süsteemi, ning täiendav loputustsükkel pärast kasseti välja vahetamist. Kahekordne kaitse, et saaksite nautida probleemideta triikimist katlakivi pärast muretsema.

Integreeritud triikimislaud suruaurugeneraatoriga

Philipsi integreeritud triikimislaud suruaurugeneraatoriga

Puhumis- ja imemisfunktsiooniga aktiivne triikimislaud

Puhumis- ja imemisfunktsiooniga aktiivne triikimislaud

Täiusliku triikimistulemuse saavutamise on lihtne. Aktiivsel triikimislaual on ventilaator puhumis- ja imemisfunktsiooni tarvis. Puhumisfunktsiooniga triigite justkui õhupadja peal, see sobib ideaalselt kergete ja õrnade kangaste jaoks ning aitab vältida soovimatuid kortse ja läikivaid laike tumedal kangal. Imemisfunktsiooni abil püsivad rõivad kindlalt laual ja saate pükse täisulikult viikida.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

Auhinnad

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.7

5-st

6

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
2
1

13/06/2024

Polska

Polska

Super zestaw do prasowania

Produkt ponadczasowy,nieuciążliwe prasowanie,polecam zdecydowanie

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

15/11/2017

Polska

Polska

Fantastyczny sprzet

Nie zastanawiałam się nad zakupem po obejrzeniu w sklepie wiedziałam że muszę mieć ten sprzęt bo ułatwi mi prasowanie za którym nie przepadam.Od czasu zakupu-prasowanie to nie problem lecz przyjemność i super efekt!polecam wszystkim !

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

08/04/2015

Polska

Polska

Rewelacyjny sprzęt

Od roku użytkuję ten sprzęt. Długo zastanawiałam się czy go kupić czy też nie. Po roku użytkowania nie żałuję, że go nabyłam. Rewelacyjne się sprawdza. Prasowanie sprawia mi przyjemność.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.