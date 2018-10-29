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Tootmine lõpetatud
HD7015/00
Espresso ja cappuccino
Need spetsiaalselt disainitud topeltseinaga kohviklaasid hoiavad Sinu espresso, cappuccino või tavalise kohvi ideaalsel temperatuuril. Seda tänu sellele, et topeltseinaga klaas isoleerib kuuma joogi sees väga hästi, hoides välispinna jahedana ning võimaldades klaasi hoida ilma sangata.
Käsitsi valmistatud meistrite poolt. Iga ese on originaal.
Naudi soojust, välimust, aroomi ja maitset nende Saeco klaasidega.
Arvustused
Klaasid on valmistatud käsitsi ekspertmeistrite poolt, mistõttu võib iga klaasi suurus veidi erineda. Palun kasuta klaase ja lusikaid ettevaatlikult, et vältida sise- või välisklaasi purunemist. Klaasid ja alustassid on nõudepesumasinas pestavad, palun aseta need ettevaatlikult nõudepesumasinasse, et vältida purunemist.