Klaasid on valmistatud käsitsi ekspertmeistrite poolt, mistõttu võib iga klaasi suurus veidi erineda. Palun kasuta klaase ja lusikaid ettevaatlikult, et vältida sise- või välisklaasi purunemist. Klaasid ja alustassid on nõudepesumasinas pestavad, palun aseta need ettevaatlikult nõudepesumasinasse, et vältida purunemist.