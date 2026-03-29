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Philips Saeco Kohviklaasid

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Philips SaecoKohviklaasid

HD7015/00

Philips Saeco Kohviklaasid

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Need Saeco HD7015/00 klaasid on loodud tõelistele kohvisõpradele. Kahekordsete seintega klaas säilitab täiuslikult Sinu kohvielamuse temperatuuri ja maitse. Naudi alustasse, et serveerida lisandeid kõrvale.

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  • 29 March 2026

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