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Philips Saeco Kohviklaasid
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HD7015/00
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Need Saeco HD7015/00 klaasid on loodud tõelistele kohvisõpradele. Kahekordsete seintega klaas säilitab täiuslikult Sinu kohvielamuse temperatuuri ja maitse. Naudi alustasse, et serveerida lisandeid kõrvale.
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