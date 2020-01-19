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Tootmine lõpetatud
Espresso ja cappuccino ühe nupuvajutusega
Ainult Saeco Intelia automaatne espressomasin pakub teile täiuslikku espressokogemust: lihtne kasutada, lihtne kohandada, lihtne puhastada. Valmistage täiuslikku cappuccinot või espressot vaid nupuvajutusega.
Sisseehitatud piimakann ja -vahustaja
Hõbedane
Sellel espressomasinal on 100%-liselt keraamilised kohviveskid. Saeco kasutab keraamilisi kohviveskeid, sest need jahvatavad täiusliku espresso saamiseks ühtlaselt ja ei kuumuta kohviuba üle. Keraamilised kohviveskid tagavad ka kauakestva jõudluse ja ülivaikse töörežiimi.
Saeco lühikese kuumenemisajaga boileri tehnoloogia tagab, et teie masin on alati töövalmis. Nüüd ei pea te iga tassitäie espresso valmistamise järel ootama, vaid võite valmistada mitu tassitäit järjest.
Nautige oma piimajooke tänu täisautomaatsele patenteeritud piimanõule, millel on kahe kambri tehnoloogia. Lihtsalt valage piim nõusse, kinnitage see masina külge ja valige kohvijook. Kahe kambri tehnoloogia abil naudite alati kohvijooke, millel on tihe, kauapüsiv vaht ideaalsel temperatuuril tänu pidevale ilma pritsmeteta piimavoole.
4.5
5-st
74
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
Horbi
19/01/2020
Polska
Extra expres
Super produkt. W pełni spełnił moje oczekiwania. Kupując nowy expres będę kontynuował markę i typ.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8753
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8753
Matti
14/12/2015
Polska
Dla mnie super
Łatwy w obsłudze i pyszna kawa.Cena też ok. Polecam wszystkim którzy chcą pić kawę taką jak w dobrej kawiarni
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Intelia Evo HD8753/94 Automatyczny ekspres do kawy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Intelia Evo HD8753/94 Automatyczny ekspres do kawy
Pablo79
05/12/2015
Polska
Ten produkt parzy pyszną kawę
Jesteśmy zadowoleni z tego zakupu parzy szybko dobrą kawę
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Intelia HD8753/19 Automatyczny ekspres do kawy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Intelia HD8753/19 Automatyczny ekspres do kawy