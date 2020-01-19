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  • Espresso ja cappuccino ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja cappuccino ühe nupuvajutusega

Tootmine lõpetatud

Philips Saeco InteliaÜliautomaatne espressomasin

HD8753/81

4.5

| (74) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet

Espresso ja cappuccino ühe nupuvajutusega

Ainult Saeco Intelia automaatne espressomasin pakub teile täiuslikku espressokogemust: lihtne kasutada, lihtne kohandada, lihtne puhastada. Valmistage täiuslikku cappuccinot või espressot vaid nupuvajutusega.

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Saeco uusima Latte Perfetto tehnoloogia abil

Espresso ja cappuccino ühe nupuvajutusega

  • Sisseehitatud piimakann ja -vahustaja

  • Hõbedane

Kohv, millel puudub kõrbenud maitse tänu täiskeraamilistele kohviveskitele

Kohv, millel puudub kõrbenud maitse tänu täiskeraamilistele kohviveskitele

Sellel espressomasinal on 100%-liselt keraamilised kohviveskid. Saeco kasutab keraamilisi kohviveskeid, sest need jahvatavad täiusliku espresso saamiseks ühtlaselt ja ei kuumuta kohviuba üle. Keraamilised kohviveskid tagavad ka kauakestva jõudluse ja ülivaikse töörežiimi.

Kohv ilma ootamiseta tänu lühikese kuumenemisajaga boilerile

Kohv ilma ootamiseta tänu lühikese kuumenemisajaga boilerile

Saeco lühikese kuumenemisajaga boileri tehnoloogia tagab, et teie masin on alati töövalmis. Nüüd ei pea te iga tassitäie espresso valmistamise järel ootama, vaid võite valmistada mitu tassitäit järjest.

Täiuslik piimavaht tänu kahe kambriga piimanõule

Täiuslik piimavaht tänu kahe kambriga piimanõule

Nautige oma piimajooke tänu täisautomaatsele patenteeritud piimanõule, millel on kahe kambri tehnoloogia. Lihtsalt valage piim nõusse, kinnitage see masina külge ja valige kohvijook. Kahe kambri tehnoloogia abil naudite alati kohvijooke, millel on tihe, kauapüsiv vaht ideaalsel temperatuuril tänu pidevale ilma pritsmeteta piimavoole.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

74

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

2

19/01/2020

Polska

Polska

Extra expres

Super produkt. W pełni spełnił moje oczekiwania. Kupując nowy expres będę kontynuował markę i typ.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8753

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8753

14/12/2015

Polska

Polska

Dla mnie super

Łatwy w obsłudze i pyszna kawa.Cena też ok. Polecam wszystkim którzy chcą pić kawę taką jak w dobrej kawiarni

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Intelia Evo HD8753/94 Automatyczny ekspres do kawy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Intelia Evo HD8753/94 Automatyczny ekspres do kawy

05/12/2015

Polska

Polska

Ten produkt parzy pyszną kawę

Jesteśmy zadowoleni z tego zakupu parzy szybko dobrą kawę

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Intelia HD8753/19 Automatyczny ekspres do kawy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Intelia HD8753/19 Automatyczny ekspres do kawy

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