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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Valmistab seitset kohvijooki
Automaatne piimavahustaja
Must
Viieastmeliselt seadistatav kohviveski
Kui teemaks on jahvatuse peenhäälestus, ei pea te selles masinas kunagi pettuma. Erinevad kohvisordid vajavad täieliku maitse avamiseks erineval tasemel jahvatamist. Niisiis võimaldab see masin viieastmelist jahvatuse reguleerimist - täiusliku espresso peeneimast segust kuni kergema kohvi jämedaima seguni.
Tugevad 100%-liselt keraamilised kohviveskid tagavad pikkadeks aastateks täiuslikud kohvinaudingud. Keraamiline materjal tagab ideaalse jahvatuse, mis omakorda hoolitseb selle eest, et vesi voolab ühtlaselt läbi kohvi, tuues kohviubadest välja parima. Ja veel, erinevalt teistest n-ö tavalistest kohviveskitest, ei lase keraamiline materjal kohvil üle kuumeneda ja kõrbenud maitset omandada.
Tõhusus ja kasutuslihtsus olid need märksõnad, mis inspireerisid Saecot leiutama esimest kohvivalmistusliidest 30 aastat tagasi. Ja inspireeriv ja võimas on see tehnoloogia ka täna. Nagu ikka, on puhastamine ülilihtne - lihtsalt eemaldage liides ja peske seda mõne hetke vältel kraani all. Ja siis pange liides sama kerge vaevaga tagasi.
4.7
5-st
9
Auhinnad
89%
soovitab seda toodet
trebor66
17/11/2016
Polska
Dobry sprzęt dla rozpoczynających przygodę z ekspresami.
Dobry sprzęt w dobrej cenie.Świetny młynek i łatwa obsługa.
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See arvustus tehti tootele Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy
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See arvustus tehti tootele Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy
Aleksandras7
15/11/2016
Polska
Rewelacyjny ekspres do domowego użytku
Jeśli patrzycie dużo kawy i macie twardą wodę koniecznie urzywajcie wody filtrowanej + dodotkowo jeszcze dobrze stosować filtr do ekspresu saeco. Ekspres jest bardzo wrażliwy na kamień i przy intensywnym urzytkowaniu często "prosi" o odkamienianie.
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See arvustus tehti tootele Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy
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See arvustus tehti tootele Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy
Janka
14/09/2014
Polska
super!
Posiadam ekspres Firmy Philips, ze względu że jestem od niedawna posiadaczem tego ekspresu moge powiedzieć tylko jedno, ten ekspres to fenomen. Kawa z niego jest tak wspaniała, że jak ide do znajomych na kawę to tęsknię do swojej zrobinej w moim domu. Nigdy nie myslałam, że kawa tak może się różnić w smaku, teraz wiem, że dzięki dobrej kawie cały dzień może być wspaniały.
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See arvustus tehti tootele Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy