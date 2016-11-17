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  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
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  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
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  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset

Tootmine lõpetatud

Saeco MoltioTäisautomaatne espressomasin

HD8768/29

4.7
| (9) Auhinnad | 89% soovitab seda toodet
Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
Moltio espressomasin - ainulaadne meistriteos, mis on loodud erilise maitseelamuse heaks. Tänu meie ainulaadsele ubade vahetamise lahendusele on tuju ja hetkega ideaalselt sobiva kohvisordi valimine vaid klõpsatuse kaugusel.
Kuva kõik eelised

Ubade vahetamine on nüüd vaid ühe klõpsatuse kaugusel

Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset

  • Valmistab seitset kohvijooki

  • Automaatne piimavahustaja

  • Must

  • Viieastmeliselt seadistatav kohviveski

Peenhäälestage kohvi rikkalikkust 5-astmeliselt reguleeritavate jahvatitega

Peenhäälestage kohvi rikkalikkust 5-astmeliselt reguleeritavate jahvatitega

Kui teemaks on jahvatuse peenhäälestus, ei pea te selles masinas kunagi pettuma. Erinevad kohvisordid vajavad täieliku maitse avamiseks erineval tasemel jahvatamist. Niisiis võimaldab see masin viieastmelist jahvatuse reguleerimist - täiusliku espresso peeneimast segust kuni kergema kohvi jämedaima seguni.

Saavutage maksimaalne maitse tänu 100%-liselt keraamilistele kohviveskitele

Saavutage maksimaalne maitse tänu 100%-liselt keraamilistele kohviveskitele

Tugevad 100%-liselt keraamilised kohviveskid tagavad pikkadeks aastateks täiuslikud kohvinaudingud. Keraamiline materjal tagab ideaalse jahvatuse, mis omakorda hoolitseb selle eest, et vesi voolab ühtlaselt läbi kohvi, tuues kohviubadest välja parima. Ja veel, erinevalt teistest n-ö tavalistest kohviveskitest, ei lase keraamiline materjal kohvil üle kuumeneda ja kõrbenud maitset omandada.

Täielikult eemaldatavat kohvivalmistusliidest saab puhastada ühe hetkega

Täielikult eemaldatavat kohvivalmistusliidest saab puhastada ühe hetkega

Tõhusus ja kasutuslihtsus olid need märksõnad, mis inspireerisid Saecot leiutama esimest kohvivalmistusliidest 30 aastat tagasi. Ja inspireeriv ja võimas on see tehnoloogia ka täna. Nagu ikka, on puhastamine ülilihtne - lihtsalt eemaldage liides ja peske seda mõne hetke vältel kraani all. Ja siis pange liides sama kerge vaevaga tagasi.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

9

Auhinnad

89%

soovitab seda toodet

2
1

17/11/2016

Polska

Polska

Dobry sprzęt dla rozpoczynających przygodę z ekspresami.

Dobry sprzęt w dobrej cenie.Świetny młynek i łatwa obsługa.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy

15/11/2016

Polska

Polska

Rewelacyjny ekspres do domowego użytku

Jeśli patrzycie dużo kawy i macie twardą wodę koniecznie urzywajcie wody filtrowanej + dodotkowo jeszcze dobrze stosować filtr do ekspresu saeco. Ekspres jest bardzo wrażliwy na kamień i przy intensywnym urzytkowaniu często "prosi" o odkamienianie.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy

14/09/2014

Polska

Polska

super!

Posiadam ekspres Firmy Philips, ze względu że jestem od niedawna posiadaczem tego ekspresu moge powiedzieć tylko jedno, ten ekspres to fenomen. Kawa z niego jest tak wspaniała, że jak ide do znajomych na kawę to tęsknię do swojej zrobinej w moim domu. Nigdy nie myslałam, że kawa tak może się różnić w smaku, teraz wiem, że dzięki dobrej kawie cały dzień może być wspaniały.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.