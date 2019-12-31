30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
6 jooki
Sisseehitatud piimanõu
Must
Meie kohviveskid on valmistatud esmaklassilisest keraamikast, mistõttu on need erakordselt tugevad ja vastupidavad. Värskeid ube jahvatatakse õrnalt ja puudub risk neid üle kuumutada. Vabastatakse kõik parimad maitsed ja aroomid, et saaksite nautida vähemalt 20 000 tassi jagu erakordset kohvi.
Nautige igal erilisel sündmusel mõnda lemmikjooki. Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või piimapõhine jook, saate täisautomaatse espressomasinaga lihtsasti ja kiiresti suurepärase tassitäie jooki valmistada!
See espressomasin puhastab masina käivitamisel või sisselülitamisel kohvi ringlussüsteemi automaatselt veega. Tulemuseks on suurepärane värske maitse igas kohvitassis. Katlakivi korrapärane eemaldamine pikendab masina kasutusiga. Masin annab teile teada, millal on vaja katlakivi eemaldada, esitades ekraanil suunised, mida ja millal teha.
4.4
5-st
81
Auhinnad
88%
soovitab seda toodet
TeKam
31/12/2019
Polska
Polecam
Używam od roku i jestem bardzo zadowolona.Polecam wszystkim
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy
Wera
25/09/2018
Polska
Prosty w obsłudze, ładny wygląd, spełnia moje oczekiwania
Polecam, warto go mieć. Wcześniejsze opinie są jak najbardziej trafne.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy
Kalala
03/12/2016
Polska
Świetny na prezent
Nie byłam zorientowana w sprzętach tego typu. Sądziłam że im droższy tym lepszy. Okazuje się że model który wybrałam ma te same funkcje co droższe ekspresy i dodatkowo został on polecony przez człowieka który pracował w "sieciówce" oferującą pyszna kawe. Jestem w pełni zadowolona. Jedeny minus jaki mogłabym dać to brak widzialnego poziomu wody, informuje on tylko gdy już jej nie ma.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy