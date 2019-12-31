TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset

Tootmine lõpetatud

Saeco MoltioTäisautomaatne espressomasin

HD8769/09

4.4
| (81) Auhinnad | 88% soovitab seda toodet
Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
Tarbimistestide kohaselt tunnustatud ja hinnatud tugev ning väga efektiivne Moltio tagab tunnustatud kohvikvaliteedi.
Kuva kõik eelised

Tunnustatud masin, mis valmistab suurepärase kvaliteediga kohvi

Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset

  • 6 jooki

  • Sisseehitatud piimanõu

  • Must

20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraamilistele jahvatusketastele

20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraamilistele jahvatusketastele

Meie kohviveskid on valmistatud esmaklassilisest keraamikast, mistõttu on need erakordselt tugevad ja vastupidavad. Värskeid ube jahvatatakse õrnalt ja puudub risk neid üle kuumutada. Vabastatakse kõik parimad maitsed ja aroomid, et saaksite nautida vähemalt 20 000 tassi jagu erakordset kohvi.

Nautige 6 joogi lihtsasti valmistamist

Nautige 6 joogi lihtsasti valmistamist

Nautige igal erilisel sündmusel mõnda lemmikjooki. Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või piimapõhine jook, saate täisautomaatse espressomasinaga lihtsasti ja kiiresti suurepärase tassitäie jooki valmistada!

Automaatloputus ja juhitav katlakivi eemaldamine suurepärase kohvi nautimiseks

Automaatloputus ja juhitav katlakivi eemaldamine suurepärase kohvi nautimiseks

See espressomasin puhastab masina käivitamisel või sisselülitamisel kohvi ringlussüsteemi automaatselt veega. Tulemuseks on suurepärane värske maitse igas kohvitassis. Katlakivi korrapärane eemaldamine pikendab masina kasutusiga. Masin annab teile teada, millal on vaja katlakivi eemaldada, esitades ekraanil suunised, mida ja millal teha.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.4

5-st

81

Auhinnad

88%

soovitab seda toodet

31/12/2019

Polska

Polska

Polecam

Używam od roku i jestem bardzo zadowolona.Polecam wszystkim

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

25/09/2018

Polska

Polska

Prosty w obsłudze, ładny wygląd, spełnia moje oczekiwania

Polecam, warto go mieć. Wcześniejsze opinie są jak najbardziej trafne.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

03/12/2016

Polska

Polska

Świetny na prezent

Nie byłam zorientowana w sprzętach tego typu. Sądziłam że im droższy tym lepszy. Okazuje się że model który wybrałam ma te same funkcje co droższe ekspresy i dodatkowo został on polecony przez człowieka który pracował w "sieciówce" oferującą pyszna kawe. Jestem w pełni zadowolona. Jedeny minus jaki mogłabym dać to brak widzialnego poziomu wody, informuje on tylko gdy już jej nie ma.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.