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Tootmine lõpetatud
Täiuslik, kuum, puhas.
Ainult Saeco Exprelia EVO espressomasin pakub tänu uuele H2 tehnoloogiaga piimanõule ja täielikule värskelt jahvatatud ubadest kohvi süsteemile täiuslikku piimakohvielamust.
Valmistab seitset kohvijooki
Sisseehitatud piimakann ja -vahustaja
Roostevaba teras
Viieastmeliselt seadistatav kohviveski
Tugevad 100%-liselt keraamilised kohviveskid tagavad pikkadeks aastateks täiuslikud kohvinaudingud. Keraamiline materjal tagab ideaalse jahvatuse, mis omakorda hoolitseb selle eest, et vesi voolab ühtlaselt läbi kohvi, tuues kohviubadest välja parima. Ja veel, erinevalt teistest n-ö tavalistest kohviveskitest, ei lase keraamiline materjal kohvil üle kuumeneda ja kõrbenud maitset omandada.
Tõhusus ja kasutuslihtsus olid need märksõnad, mis inspireerisid Saecot leiutama esimest kohvivalmistusliidest 30 aastat tagasi. Ja inspireeriv ja võimas on see tehnoloogia ka täna. Nagu ikka, on puhastamine ülilihtne - lihtsalt eemaldage liides ja peske seda mõne hetke vältel kraani all. Ja siis pange liides sama kerge vaevaga tagasi.
Kui teemaks on jahvatuse peenhäälestus, ei pea te selles masinas kunagi pettuma. Erinevad kohvisordid vajavad täieliku maitse avamiseks erineval tasemel jahvatamist. Niisiis võimaldab see masin kaheksa-astmelist jahvatuse reguleerimist – täiusliku espresso peeneimast segust kuni kergema kohvi jämedaima seguni.
4.7
5-st
26
Auhinnad
92%
soovitab seda toodet
RobertJ
08/12/2016
Polska
Bardzo łatwa obsługa i super kawy
Użytkujemy ekspres od prawie roku. Robił (miesiąc naprawy i jest jak nowy, usterki zdarzają się najlepszym produktom ) i teraz również robi super kawy. Ogólnie naprawdę bardzo dobry produkt. Duży wybór kaw i możliwość ich indywidualnych ustawień.
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See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09
Rafał87
17/11/2016
Polska
Produkt doskonały
Produkt łatwy w obsłudze niemal intuicyjny. Nie wymaga wielkiego zaangażowania odnośnie konserwacji. Pyszna i aromatyczna kawa, możliwość korzystania z programów automatycznych lub parzenia kawy samodzielnie. Produkt doskonały, gdyby umiał sprzątać to byłby idealny :)
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See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09
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See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09
Monikameage
15/11/2016
Polska
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji.
Polecam bardzo ekspres EXPRELLA EVO firmy Saeco.Jest on bardzo funkcjonalny i przydatny w codziennym użytkowaniu.Posiada w swoim menu zarówno kawę americano jak i cappuccino, kawę latte,które są przygotowywane ze świeżego mleka.To jest duży plus.Bardzo łatwy w obsłudze.Można powiedzieć,że prowadzi za rączkę.
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See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09