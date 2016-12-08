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  • Standard Product Photo Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Main in-use photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Main in-use photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine

Tootmine lõpetatud

Saeco Exprelia EvoTäisautomaatne espressomasin

HD8857/09

4.7

| (26) Auhinnad | 92% soovitab seda toodet

Täiuslik, kuum, puhas.

Ainult Saeco Exprelia EVO espressomasin pakub tänu uuele H2 tehnoloogiaga piimanõule ja täielikule värskelt jahvatatud ubadest kohvi süsteemile täiuslikku piimakohvielamust.

Kuva kõik eelised

Selline on parim piimavahu elamus

Täiuslik, kuum, puhas.

  • Valmistab seitset kohvijooki

  • Sisseehitatud piimakann ja -vahustaja

  • Roostevaba teras

  • Viieastmeliselt seadistatav kohviveski

Saavutage maksimaalne maitse tänu 100%-liselt keraamilistele kohviveskitele

Saavutage maksimaalne maitse tänu 100%-liselt keraamilistele kohviveskitele

Tugevad 100%-liselt keraamilised kohviveskid tagavad pikkadeks aastateks täiuslikud kohvinaudingud. Keraamiline materjal tagab ideaalse jahvatuse, mis omakorda hoolitseb selle eest, et vesi voolab ühtlaselt läbi kohvi, tuues kohviubadest välja parima. Ja veel, erinevalt teistest n-ö tavalistest kohviveskitest, ei lase keraamiline materjal kohvil üle kuumeneda ja kõrbenud maitset omandada.

Täielikult eemaldatavat kohvivalmistusliidest saab puhastada ühe hetkega

Täielikult eemaldatavat kohvivalmistusliidest saab puhastada ühe hetkega

Tõhusus ja kasutuslihtsus olid need märksõnad, mis inspireerisid Saecot leiutama esimest kohvivalmistusliidest 30 aastat tagasi. Ja inspireeriv ja võimas on see tehnoloogia ka täna. Nagu ikka, on puhastamine ülilihtne - lihtsalt eemaldage liides ja peske seda mõne hetke vältel kraani all. Ja siis pange liides sama kerge vaevaga tagasi.

Peenhäälestage kohvi rikkalikkust 8-astmeliselt reguleeritavate jahvatitega

Peenhäälestage kohvi rikkalikkust 8-astmeliselt reguleeritavate jahvatitega

Kui teemaks on jahvatuse peenhäälestus, ei pea te selles masinas kunagi pettuma. Erinevad kohvisordid vajavad täieliku maitse avamiseks erineval tasemel jahvatamist. Niisiis võimaldab see masin kaheksa-astmelist jahvatuse reguleerimist – täiusliku espresso peeneimast segust kuni kergema kohvi jämedaima seguni.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

26

Auhinnad

92%

soovitab seda toodet

3

08/12/2016

Polska

Polska

Bardzo łatwa obsługa i super kawy

Użytkujemy ekspres od prawie roku. Robił (miesiąc naprawy i jest jak nowy, usterki zdarzają się najlepszym produktom ) i teraz również robi super kawy. Ogólnie naprawdę bardzo dobry produkt. Duży wybór kaw i możliwość ich indywidualnych ustawień.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09

17/11/2016

Polska

Polska

Produkt doskonały

Produkt łatwy w obsłudze niemal intuicyjny. Nie wymaga wielkiego zaangażowania odnośnie konserwacji. Pyszna i aromatyczna kawa, możliwość korzystania z programów automatycznych lub parzenia kawy samodzielnie. Produkt doskonały, gdyby umiał sprzątać to byłby idealny :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09

15/11/2016

Polska

Polska

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji.

Polecam bardzo ekspres EXPRELLA EVO firmy Saeco.Jest on bardzo funkcjonalny i przydatny w codziennym użytkowaniu.Posiada w swoim menu zarówno kawę americano jak i cappuccino, kawę latte,które są przygotowywane ze świeżego mleka.To jest duży plus.Bardzo łatwy w obsłudze.Można powiedzieć,że prowadzi za rączkę.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.