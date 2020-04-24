mulle meeldib, et ühe vajutusega saan oma kohvi kätte ja tassi liigutama ei pea (et saada piimavahtu). see oligi põhjus, miks 2015a ostsin just selle kohvimasina! ainuke miinus masina juures on selle lärmakus kui valmistab kohvi (nii veski kui vahu tegemine). aga selle käsitlemise lihtsuse juures võib selle ära kannatada! hetkel on masin remondis juba kuu aega!?! seega võiks olla poes saadaval nt piimakann ja kohviliides sest need peaksid olema kõige kiiremini kuluvad osad kuigi meil kulus nende vahetamiseni 5 aastat. enne seda ei ole probleeme esinenud. seega mina soovitan kindlalt seda masinat!