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Tootmine lõpetatud
Nautige valikut 18 joogist, mis on vaid nupuvajutuse kaugusel
28 tegutsemisaasta järel on Saeco mudeliga GranBaristo loonud uuel tasemel lahenduse värskelt jahvatatud ubadest kohvi valmistamiseks. Hulga revolutsiooniliste tehnoloogiatega saleda joonega masin valmistab kohvi kiiremini ja kuumemalt, pakub teile rohkem võimalusi ja muudab hooldamise imelihtsaks.
Valmistab 18 kohvijooki
Sisseehitatud piimakann ja -vahustaja
Must
Viieastmeliselt seadistatav kohviveski
Kui teemaks on jahvatuse peenhäälestus, ei pea te selles masinas kunagi pettuma. Erinevad kohvisordid vajavad täieliku maitse avamiseks erineval tasemel jahvatamist. Niisiis võimaldab see masin viieastmelist jahvatuse reguleerimist - täiusliku espresso peeneimast segust kuni kergema kohvi jämedaima seguni.
Tugevad 100%-liselt keraamilised kohviveskid tagavad pikkadeks aastateks täiuslikud kohvinaudingud. Keraamiline materjal tagab ideaalse jahvatuse, mis omakorda hoolitseb selle eest, et vesi voolab ühtlaselt läbi kohvi, tuues kohviubadest välja parima. Ja veel, erinevalt teistest n-ö tavalistest kohviveskitest, ei lase keraamiline materjal kohvil üle kuumeneda ja kõrbenud maitset omandada.
Tänu Saeco Thermospeedi tehnoloogiaga võimsale keeduseadmele valmib ideaalselt kuum kohv ooteajata. Thermospeedi tehnoloogia kuumutab kohvi valmistusahela üles masina sisselülitamisel ja väldib soojuskadu, tagades täiuslikult kuuma kohvi juba esimesest tassitäiest.
4.5
5-st
22
Auhinnad
91%
soovitab seda toodet
salde
24/04/2020
Eesti
Kinnitatud ostja
hea kohvi masin
mulle meeldib, et ühe vajutusega saan oma kohvi kätte ja tassi liigutama ei pea (et saada piimavahtu). see oligi põhjus, miks 2015a ostsin just selle kohvimasina! ainuke miinus masina juures on selle lärmakus kui valmistab kohvi (nii veski kui vahu tegemine). aga selle käsitlemise lihtsuse juures võib selle ära kannatada! hetkel on masin remondis juba kuu aega!?! seega võiks olla poes saadaval nt piimakann ja kohviliides sest need peaksid olema kõige kiiremini kuluvad osad kuigi meil kulus nende vahetamiseni 5 aastat. enne seda ei ole probleeme esinenud. seega mina soovitan kindlalt seda masinat!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GranBaristo HD8964/01 Täisautomaatne espressomasin
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GranBaristo HD8964/01 Täisautomaatne espressomasin
hela34
17/11/2016
Polska
super produkt polecam
kawa robiona w tym expresie jest pyszna , wygląd bardzo estetyczny łatwy w obsłudze i utrzymaniu w czystości.Doskonale spienia mleko.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GranBaristo HD8964/01 Automatyczny ekspres do kawy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GranBaristo HD8964/01 Automatyczny ekspres do kawy
Agnieszkaa21
14/11/2016
Polska
Wspaniały Barista w domu.
Duży ale bardzo zgrabny a co najważniejsze profesjonalny Barista bez wychodzenia z domu. Obsługa jest intuicyjna. Świetna jest funkcja zaprogramowania swoich ulubionych napojów wg swojego smaku. Bardzo dobrze wykonany i ładnie się prezentuje w kuchni. Konserwacja i czyszczenie bez większych problemów bo kolejne kroki są opisane na wyświetlaczu. Duży wybór kaw nie pozwala się znudzić. Świetny zakup!!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GranBaristo HD8964/01 Automatyczny ekspres do kawy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GranBaristo HD8964/01 Automatyczny ekspres do kawy