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  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
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  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine

Tootmine lõpetatud

Saeco GranBaristoTäisautomaatne espressomasin

HD8966/01

4.9

| (12) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Nautige valikut 18 joogist, mis on vaid nupuvajutuse kaugusel

28 tegutsemisaasta järel on Saeco mudeliga GranBaristo loonud uuel tasemel lahenduse värskelt jahvatatud ubadest kohvi valmistamiseks. Hulga revolutsiooniliste tehnoloogiatega saleda joonega masin valmistab kohvi kiiremini ja kuumemalt, pakub teile rohkem võimalusi ja muudab hooldamise imelihtsaks.

Kuva kõik eelised

esimese ühe sõrmega eemaldatava kohvivalmistusseadmega

Nautige valikut 18 joogist, mis on vaid nupuvajutuse kaugusel

  • Valmistab 18 kohvijooki

  • Sisseehitatud piimakann ja -vahustaja

  • Teras/Valge

  • Viieastmeliselt seadistatav kohviveski

Peenhäälestage kohvi rikkalikkust 5-astmeliselt reguleeritavate jahvatitega

Peenhäälestage kohvi rikkalikkust 5-astmeliselt reguleeritavate jahvatitega

Kui teemaks on jahvatuse peenhäälestus, ei pea te selles masinas kunagi pettuma. Erinevad kohvisordid vajavad täieliku maitse avamiseks erineval tasemel jahvatamist. Niisiis võimaldab see masin viieastmelist jahvatuse reguleerimist - täiusliku espresso peeneimast segust kuni kergema kohvi jämedaima seguni.

Saavutage maksimaalne maitse tänu 100%-liselt keraamilistele kohviveskitele

Saavutage maksimaalne maitse tänu 100%-liselt keraamilistele kohviveskitele

Tugevad 100%-liselt keraamilised kohviveskid tagavad pikkadeks aastateks täiuslikud kohvinaudingud. Keraamiline materjal tagab ideaalse jahvatuse, mis omakorda hoolitseb selle eest, et vesi voolab ühtlaselt läbi kohvi, tuues kohviubadest välja parima. Ja veel, erinevalt teistest n-ö tavalistest kohviveskitest, ei lase keraamiline materjal kohvil üle kuumeneda ja kõrbenud maitset omandada.

Thermospeedi tehnoloogia tagab kuuma kohvi hetkega

Thermospeedi tehnoloogia tagab kuuma kohvi hetkega

Tänu Saeco Thermospeedi tehnoloogiaga võimsale keeduseadmele valmib ideaalselt kuum kohv ooteajata. Thermospeedi tehnoloogia kuumutab kohvi valmistusahela üles masina sisselülitamisel ja väldib soojuskadu, tagades täiuslikult kuuma kohvi juba esimesest tassitäiest.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

12

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

03/12/2016

Polska

Polska

Trafiony zakup

Ekspres spełniający oczekiwania, prosty w obsłudze i utrzymaniu czystości. Poranna kawa przypominająca zapach włoskich wakacji.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01

19/09/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

doskonały

Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Przyjemność sprawia możliwość parzenia wielu rodzajów kaw a także indywidualnych ustawień Dodatkowo jest bardzo zgrabny i estetyczny . Dobrze się go czyści , jedynie mam zastrzeżenia do informacji o smarowaniu , bo jak dla mnie punkty są słabo zilustrowane .

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01

19/09/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

doskonały

Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Przyjemność sprawia możliwość parzenia wielu rodzajów kaw a także indywidualnych ustawień Dodatkowo jest bardzo zgrabny i estetyczny . Dobrze się go czyści , jedynie mam zastrzeżenia do informacji o smarowaniu , bo jak dla mnie punkty są słabo zilustrowane .

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.