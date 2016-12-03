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Tootmine lõpetatud
Nautige valikut 18 joogist, mis on vaid nupuvajutuse kaugusel
28 tegutsemisaasta järel on Saeco mudeliga GranBaristo loonud uuel tasemel lahenduse värskelt jahvatatud ubadest kohvi valmistamiseks. Hulga revolutsiooniliste tehnoloogiatega saleda joonega masin valmistab kohvi kiiremini ja kuumemalt, pakub teile rohkem võimalusi ja muudab hooldamise imelihtsaks.
Valmistab 18 kohvijooki
Sisseehitatud piimakann ja -vahustaja
Teras/Valge
Viieastmeliselt seadistatav kohviveski
Kui teemaks on jahvatuse peenhäälestus, ei pea te selles masinas kunagi pettuma. Erinevad kohvisordid vajavad täieliku maitse avamiseks erineval tasemel jahvatamist. Niisiis võimaldab see masin viieastmelist jahvatuse reguleerimist - täiusliku espresso peeneimast segust kuni kergema kohvi jämedaima seguni.
Tugevad 100%-liselt keraamilised kohviveskid tagavad pikkadeks aastateks täiuslikud kohvinaudingud. Keraamiline materjal tagab ideaalse jahvatuse, mis omakorda hoolitseb selle eest, et vesi voolab ühtlaselt läbi kohvi, tuues kohviubadest välja parima. Ja veel, erinevalt teistest n-ö tavalistest kohviveskitest, ei lase keraamiline materjal kohvil üle kuumeneda ja kõrbenud maitset omandada.
Tänu Saeco Thermospeedi tehnoloogiaga võimsale keeduseadmele valmib ideaalselt kuum kohv ooteajata. Thermospeedi tehnoloogia kuumutab kohvi valmistusahela üles masina sisselülitamisel ja väldib soojuskadu, tagades täiuslikult kuuma kohvi juba esimesest tassitäiest.
4.9
5-st
12
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Sebastian9999
03/12/2016
Polska
Trafiony zakup
Ekspres spełniający oczekiwania, prosty w obsłudze i utrzymaniu czystości. Poranna kawa przypominająca zapach włoskich wakacji.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01
indiana133
19/09/2015
Polska
Kinnitatud ostja
doskonały
Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Przyjemność sprawia możliwość parzenia wielu rodzajów kaw a także indywidualnych ustawień Dodatkowo jest bardzo zgrabny i estetyczny . Dobrze się go czyści , jedynie mam zastrzeżenia do informacji o smarowaniu , bo jak dla mnie punkty są słabo zilustrowane .
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01
mireczka
19/09/2015
Polska
Kinnitatud ostja
doskonały
Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Przyjemność sprawia możliwość parzenia wielu rodzajów kaw a także indywidualnych ustawień Dodatkowo jest bardzo zgrabny i estetyczny . Dobrze się go czyści , jedynie mam zastrzeżenia do informacji o smarowaniu , bo jak dla mnie punkty są słabo zilustrowane .
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01