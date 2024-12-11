TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*

AirfryerEssential XL

HD9270/66

4.9
| (26) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
Naudi tänu kiire õhu tehnoloogiale tervislikku toitu, mis on väljast krõbe ja seest õrn. Lae alla NutriU rakendus, et avastada iga päev sadu maitsvaid retsepte.
Kuva kõik eelised

Tänu Rapid Airi tehnoloogiale

Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*

  • Rapid Air tehnoloogiaga

  • 1,2 kg, 6,2 L

  • Hall

  • + 1 tarvik

Tervislik frittimine Rapid Airi tehnoloogiaga

Tervislik frittimine Rapid Airi tehnoloogiaga

Ainulaadse meritähedisainiga Rapid Airi tehnoloogia keerutab kuuma õhku, et valmistada vähese õliga või ilma lisatud õlita hõrk toit, mis on väljast krõbe ja seest pehme.

Frittimine kuni 90% vähema rasvaga*

Frittimine kuni 90% vähema rasvaga*

Philipsi Airfryer kasutab kuuma õhku, et muuta Sinu lemmiktoit täiuslikult krõbedaks kuni 90% vähema rasvaga.*

Aja- ja energiasäästlik

Aja- ja energiasäästlik

Seadmed Philips Airfryer töötavad tõhusamalt, et säästa Sinu aega ja energiat, valmistades maitsvaid toite kuni 70% väiksema energiakuluga ja kuni 50% kiiremini kui traditsiooniline ahi.****

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

26

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

11/12/2024

Slovensko

Slovensko

Airfrayer

Rýchla príprava jedla v aplikácii veľa receptov všetko ok

Positiivsed omadused

Rýchlosť jednoduchosť minimum oleja

Negatiivsed omadused

Zatiaľ nemám

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Séria 3000 HD9270/66 Airfryer XL

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Séria 3000 HD9270/66 Airfryer XL

04/02/2024

България

България

Супер практичен

Много полезен уред. Картофките стават супер вкусни с изключително малко мазнина. Вкусни стават също кюфтенца, пържоли, омлети, и печени зеленчуци. В уреда ми харесва това, че не трябва да се наблюдава по време на процеса готвене. Има си звуков индикатор, който те известява. Всичко става бързо и вкусно.

Positiivsed omadused

С много малко мазнина

Negatiivsed omadused

Някои рецепти, трябва да се изпробват няколко пъти, до като се уцели правилните пропорции и време за готвене.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 3000 HD9270/00 Airfryer XL

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 3000 HD9270/00 Airfryer XL

09/02/2023

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

S fritézou jsme spokojeni.

Hranolky, krokety, holandský řízek, vinná klobása, rozpékání pečiva - spokojenost.

Positiivsed omadused

Ušetří čas, není hlučný, omyvatelný. Lehce ovladatelný přístroj.

Negatiivsed omadused

zatím jsme žádné nezaznamenali

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series HD9270/66 Airfryer XL

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series HD9270/66 Airfryer XL

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Võrreldes Philipsi traditsioonilises fritüüris valmistatud friikartulitega

  2. Võrreldes kana ja sealiha rasvasisaldusega õlifritüüris küpsetamisel ja vokkpannil praadimisel.

  3. Saadaval ainult riikides, kus on HomeID kogukond

  4. Ühe kanarinna (AF seadistus 160 °C ilma eelsoojenduseta) või lõhefilee (200 °C, ilma eelsoojenduseta) valmistamise energiakulu võrreldes A-klassi ahju kasutamisega. Keskmine protsent põhineb laborisisesel mõõtmisel toodetega HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Tulemused võivad tooteti varieeruda.