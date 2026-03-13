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Airfryer Essential XL

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AirfryerEssential XL

HD9270/66

Airfryer Essential XL

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

UKCA-Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fail, 469.3 kB
  • 13 March 2026

Airfryer Spectre IIB Non-WiFi EEU1

  • PDF fail, 358.5 kB
  • 13 March 2026

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