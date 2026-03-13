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Airfryer Essential XL
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HD9270/66
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UKCA-Declaration of Conformity - English (US)
Airfryer Spectre IIB Non-WiFi EEU1
Kõik (2)
Kas ma pean eemaldama Airfryeri pannilt kummist korgi?
Kuidas Philips Airfryerit puhastada
Lisatarvik Airfryer 6.2L jaoksGrillimiskomplekt
Tarv. õhkfritüürile 6,2 l, 8,3 l ja 9 l2-tasandiline toiduvalmistamise komplekt
Kahekihiline tarvikXL Airfryerile
Küpsetustarvik 2.0LXL Airfryerile
Philips Airfryerist eraldub valget suitsu.
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