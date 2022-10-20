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  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Lihtsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Lihtsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Lihtsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Lihtsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Lihtsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Lihtsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Lihtsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Lihtsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Lihtsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Lihtsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Lihtsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Lihtsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Lihtsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Lihtsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Lihtsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Lihtsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Lihtsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Lihtsalt.

AirfryerPremium XXL

HD9870/20

4.7
| (34) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet
Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Lihtsalt.
Nutikam, lihtsam ja maitsvam. Nutikas Smart Sensing tehnoloogia mõtleb ja teeb süüa teie eest. Airfryer kohandab toiduvalmistamise ajal automaatselt aega ja temperatuuri täiuslikult valmistatud toitude jaoks. Valige ja nautige igat suutäit!
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Ühe nupuvajutusega saate täiusliku tulemuse

Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Lihtsalt.

  • Smart Sensing tehnoloogia

  • Rasvaeemaldustehnoloogia

  • Rapid Airi tehnoloogia

  • Valge šampanja, 1,4 kg

  • Korv liigub siinidel – turvaline, lihtne ja mugav kasutada

Smart Chefi programmid populaarsete toitude jaoks

Smart Chefi programmid populaarsete toitude jaoks

Meie professionaalsed kokad töötasid välja Smart Chefi programmid, et teha mõttetöö ja toiduvalmistus teie eest ära. Vaid ühe puudutusega saate fritüüri Airfryer XXL abil valmistada värskeid või külmutatud friikartuleid, kanakoibi või tervet kana ja isegi tervet kala.

Rasvaeemaldustehnoloogia eraldab ja eemaldab liigse rasva

Rasvaeemaldustehnoloogia eraldab ja eemaldab liigse rasva

Nüüd saate süüa tervislikumaid toite ja eemaldada toidust liigse rasva. Philipsi XXL Airfryeril on rasvaeemaldustehnoloogia, mis eraldab ja eemaldab toidust liigse rasva. Nautige maitsvat krõbeda nahaga kana, õrna lihalõiku ja kuni 50% vähem küllastunud rasva*.

Originaalne Airfryer, mis pakub 7 korda kiiremat õhuvoogu***

Originaalne Airfryer, mis pakub 7 korda kiiremat õhuvoogu***

Nautige tervislikumat frititud toitu, mis on pealt mõnusalt krõbe, seest mahlane ning sisaldab 90% vähem rasva**. Philips Airfryer XXL kasutab toidu frittimiseks kuuma õhku (õli asemel) ja väikeses koguses õli (või üldse mitte). Philips Rapid Air loob 7 korda kiirema õhuvoo, mis tagab krõbedama*** ja maitsva tulemuse.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

34

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

20/10/2022

Україна

Україна

Мультипіч універсал

Працює гарно . Можна і рибку готувати і випічки. Готує смачно.користуюсь не довго. Картопля фрі ліпша ніж будь де. Рекомендую

Positiivsed omadused

Функціонал

Negatiivsed omadused

Займає місце

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)

20/10/2022

Україна

Україна

Багатофункціональна

Дуже зрозуміле меню, класно що є додаток з підказками, легка у користуванні

Negatiivsed omadused

Недоліків невиявила

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)

20/10/2022

Україна

Україна

Мультпічка мега круто готує та стильно виглядає

Мультипіч легка у використанні та обслуговуванні, має крутий додаток з величезною кількістю рецептів, готує їжу дуже швидко та взагаллі без олії

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Rasvaeemaldus kolmelt toorelt kanakoivalt, mida on küpsetatud 24 minutit temperatuuril 180 °C

  2. Võrreldes Philipsi traditsioonilise fritüüriga valmistatud friikartulitega

  3. Võrreldes Philips Viva Airfryeri lamedapõhjalise korvi mõõdetud õhuvooga suurendab Philips Rapid Air tehnoloogia korvi õhuvoo kiirust 7 korda

  4. Liitrid näitavad panni mahtu

  5. Retseptide arv võib riigiti erineda

  6. Ühe kanarinna (AF seadistus 160 °C ilma eelsoojenduseta) või lõhefilee (200 °C, ilma eelsoojenduseta) valmistamise energiakulu võrreldes A-klassi ahju kasutamisega. Keskmine protsent põhineb laborisisesel mõõtmisel toodetega HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Tulemused võivad tooteti varieeruda.