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Smart Sensing tehnoloogia
Rasvaeemaldustehnoloogia
Rapid Airi tehnoloogia
Valge šampanja, 1,4 kg
Korv liigub siinidel – turvaline, lihtne ja mugav kasutada
Meie professionaalsed kokad töötasid välja Smart Chefi programmid, et teha mõttetöö ja toiduvalmistus teie eest ära. Vaid ühe puudutusega saate fritüüri Airfryer XXL abil valmistada värskeid või külmutatud friikartuleid, kanakoibi või tervet kana ja isegi tervet kala.
Nüüd saate süüa tervislikumaid toite ja eemaldada toidust liigse rasva. Philipsi XXL Airfryeril on rasvaeemaldustehnoloogia, mis eraldab ja eemaldab toidust liigse rasva. Nautige maitsvat krõbeda nahaga kana, õrna lihalõiku ja kuni 50% vähem küllastunud rasva*.
Nautige tervislikumat frititud toitu, mis on pealt mõnusalt krõbe, seest mahlane ning sisaldab 90% vähem rasva**. Philips Airfryer XXL kasutab toidu frittimiseks kuuma õhku (õli asemel) ja väikeses koguses õli (või üldse mitte). Philips Rapid Air loob 7 korda kiirema õhuvoo, mis tagab krõbedama*** ja maitsva tulemuse.
4.7
5-st
34
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
Помадка
20/10/2022
Україна
Kampaania osa
Мультипіч універсал
Працює гарно . Можна і рибку готувати і випічки. Готує смачно.користуюсь не довго. Картопля фрі ліпша ніж будь де. Рекомендую
Positiivsed omadused
Функціонал
Negatiivsed omadused
Займає місце
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)
Тіна₴@.
20/10/2022
Україна
Kampaania osa
Багатофункціональна
Дуже зрозуміле меню, класно що є додаток з підказками, легка у користуванні
Negatiivsed omadused
Недоліків невиявила
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)
Cartainhog
20/10/2022
Україна
Kampaania osa
Мультпічка мега круто готує та стильно виглядає
Мультипіч легка у використанні та обслуговуванні, має крутий додаток з величезною кількістю рецептів, готує їжу дуже швидко та взагаллі без олії
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)
Rasvaeemaldus kolmelt toorelt kanakoivalt, mida on küpsetatud 24 minutit temperatuuril 180 °C
Võrreldes Philipsi traditsioonilise fritüüriga valmistatud friikartulitega
Võrreldes Philips Viva Airfryeri lamedapõhjalise korvi mõõdetud õhuvooga suurendab Philips Rapid Air tehnoloogia korvi õhuvoo kiirust 7 korda
Liitrid näitavad panni mahtu
Retseptide arv võib riigiti erineda
Ühe kanarinna (AF seadistus 160 °C ilma eelsoojenduseta) või lõhefilee (200 °C, ilma eelsoojenduseta) valmistamise energiakulu võrreldes A-klassi ahju kasutamisega. Keskmine protsent põhineb laborisisesel mõõtmisel toodetega HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Tulemused võivad tooteti varieeruda.