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Airfryer Premium XXL
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HD9870/20
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Airfryer HD986X HD987X sDFU EU
03 EDC_HD9870 - English (US)
Tarv. õhkfritüürile 6,2 l, 8,3 l ja 9 l2-tasandiline toiduvalmistamise komplekt
Tarv. õhkfritüürile 6,2 l, 8,3 l ja 9 lHommikusöögikomplekt
Lisatarvik Airfryer 8.3L jaoksKolm ühes toidueraldaja
Lisatarvik Airfryer XXL 8.3L jaoksKaks ühes aurutamis- ja vokkimiskomplekt
Lisatarvik Airfryer 8.3L jaoksPitsa- ja grillplaat
GrillimiskomplektXXL Airfryerile
Küpsetustarvik 2.8LXXL Airfryerile
Philips Airfryerist eraldub valget suitsu.
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