HomeID jätab teie eelistused meelde ja inspireerib tervislikke einetega

Valige, seadistage ja lõõgastuge. Valige HomeID rakenduses retsept ja saatke see Airfryerisse. Jälgige oma söögi edenemist mugavalt diivanilt. Rohkem kui 10000 maitsvat retsepti, mis on kohandatud teie Airfryerile, koos lihtsate samm-sammult juhistega. ***