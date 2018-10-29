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HD9876/25
Rapid CombiAiri tehnoloogia
Automaatsed toiduvalmistusprogrammid
Kaasas kaks-ühes aurutamine ja praadi.
22 toiduvalmistusprogrammi ühes seadmes
Ühendatud rakendusega HomeID
Nautige maitsvat toitu kuni 99% vähem lisatud rasvaga.* Unikaalse tähekujulise disainiga patenteeritud Rapid CombiAir tehnoloogia kasutab meie kiireimat dünaamilist kahekordset õhuvoolu, mis liigub ümber ja läbi toidu, tagades ühtlase küpsetamise täiusliku tekstuuriga nii seest kui väljast, et valmistada palju erinevaid maitsvaid toite 40% lühema ajaga**.
Laske end kogu protsessi vältel juhendada. Meie uued automaatsed küpsetusprogrammid võtavad kokkamisest stressi, eriti kui teil on kiire. Valige lihtsalt koostisosa ja laske Airfryer Combil ülejäänu eest hoolitseda.
Muutke oma õhufritüür toiduaurutiks, lisades pannile praadimiseks vett ja kinnitades auruti kaane. Nautige nii tervislikke aurutatud köögivilju kui ka maitsvaid pelmeene, dimsumi ja palju muud.
Arvustused
1 kg värskete friikartulite valmistamine 1 supilusikatäie õliga vs. traditsiooniline frittimine 2 l-ga
vs. õhkfritüürid tehnoloogiaga RapidAir
Retseptide arv võib riigiti erineda
2 kg maht kehtib sügavkülmutatud friikartulite, kana, köögiviljade, röstitavate toitude kohta… / 8,3 l maht tähistab panni kogumahutavust
Põhinevad ettevõttesisestel laborimõõtmistel: küpsetades ühe kana (õhkfritüüri seadistus 160 °C ilma eelsoojenduseta) ja lõhefilee (õhkfritüüri seadistus 200 °C ilma eelsoojenduseta), võrreldes A-klassi ahju kasutamisega.