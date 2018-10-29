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  • Parim toiduvalmistamise kogemus iga kord.
  • Parim toiduvalmistamise kogemus iga kord.
  • Parim toiduvalmistamise kogemus iga kord.
  • Parim toiduvalmistamise kogemus iga kord.
  • Parim toiduvalmistamise kogemus iga kord.
  • Parim toiduvalmistamise kogemus iga kord.
  • Parim toiduvalmistamise kogemus iga kord.
  • Parim toiduvalmistamise kogemus iga kord.
  • Parim toiduvalmistamise kogemus iga kord.
  • Parim toiduvalmistamise kogemus iga kord.
  • Parim toiduvalmistamise kogemus iga kord.
  • Parim toiduvalmistamise kogemus iga kord.
  • Parim toiduvalmistamise kogemus iga kord.
  • Parim toiduvalmistamise kogemus iga kord.
  • Parim toiduvalmistamise kogemus iga kord.

7000 seeriaAirfryer Combi 8,3 l auru aksessuaariga

HD9876/25

Parim toiduvalmistamise kogemus iga kord.
Küpseta kiiremini ja nutikamalt tänu meie kõige arenenumale Rapid CombiAir tehnoloogiale. Valmistage ühe nupuvajutusega tänu HomeID rakendusele ja automaatse toiduvalmistamise režiimidele.
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Üllatavalt vaevatu, täiuslike tulemustega.

Parim toiduvalmistamise kogemus iga kord.

  • Rapid CombiAiri tehnoloogia

  • Automaatsed toiduvalmistusprogrammid

  • Kaasas kaks-ühes aurutamine ja praadi.

  • 22 toiduvalmistusprogrammi ühes seadmes

  • Ühendatud rakendusega HomeID

Rapid CombiAiri tehnoloogia ekstra maitsekülluse ja mitmekülgsuse jaoks

Rapid CombiAiri tehnoloogia ekstra maitsekülluse ja mitmekülgsuse jaoks

Nautige maitsvat toitu kuni 99% vähem lisatud rasvaga.* Unikaalse tähekujulise disainiga patenteeritud Rapid CombiAir tehnoloogia kasutab meie kiireimat dünaamilist kahekordset õhuvoolu, mis liigub ümber ja läbi toidu, tagades ühtlase küpsetamise täiusliku tekstuuriga nii seest kui väljast, et valmistada palju erinevaid maitsvaid toite 40% lühema ajaga**.

Automaatsed programmid juhendavad teid parimate tulemuste saavutamiseks

Automaatsed programmid juhendavad teid parimate tulemuste saavutamiseks

Laske end kogu protsessi vältel juhendada. Meie uued automaatsed küpsetusprogrammid võtavad kokkamisest stressi, eriti kui teil on kiire. Valige lihtsalt koostisosa ja laske Airfryer Combil ülejäänu eest hoolitseda.

Aurutage lemmikköögivilju ja pelmeene

Aurutage lemmikköögivilju ja pelmeene

Muutke oma õhufritüür toiduaurutiks, lisades pannile praadimiseks vett ja kinnitades auruti kaane. Nautige nii tervislikke aurutatud köögivilju kui ka maitsvaid pelmeene, dimsumi ja palju muud.

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. 1 kg värskete friikartulite valmistamine 1 supilusikatäie õliga vs. traditsiooniline frittimine 2 l-ga

  2. vs. õhkfritüürid tehnoloogiaga RapidAir

  3. Retseptide arv võib riigiti erineda

  4. 2 kg maht kehtib sügavkülmutatud friikartulite, kana, köögiviljade, röstitavate toitude kohta… / 8,3 l maht tähistab panni kogumahutavust

  5. Põhinevad ettevõttesisestel laborimõõtmistel: küpsetades ühe kana (õhkfritüüri seadistus 160 °C ilma eelsoojenduseta) ja lõhefilee (õhkfritüüri seadistus 200 °C ilma eelsoojenduseta), võrreldes A-klassi ahju kasutamisega.