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7000 seeria Airfryer Combi 8,3 l auru aksessuaariga

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7000 seeriaAirfryer Combi 8,3 l auru aksessuaariga

HD9876/25

7000 seeria Airfryer Combi 8,3 l auru aksessuaariga

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

UK Declaration of Conformity

  • PDF fail, 498.5 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fail, 206 kB
  • 24 March 2026

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