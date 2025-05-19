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HD9876/90
Rapid CombiAir
Automaatsed toiduvalmistusprogrammid
Ühendatud rakendusega HomeID
22 toiduvalmistusprogrammi ühes seadmes
Korv liigub siinidel – turvaline, lihtne ja mugav kasutada
Meie unikaalne patenditud tehnoloogia pakub kiireimat õhuvoogu* ja reguleeritavat kiirust, et küpsetustulemus oleks ühtlane. Valige nõrk õhuvoog õrna sous-vide-steigi, aeglaselt küpsetatud hautiste ja hautatud liha jaoks. Tugeva, nõrga ja dünaamilise õhuvoo valikuvõimalused jätavad toidu seest alati hõrgutavalt õrnaks ja pealt just teile meelepäraselt krõbedaks.
Valige rakendusest HomeID retsept ja saatke see Airfryerisse. Oma loomingu edenemist saate jälgida mugavalt diivanil istudes.
Rohkem kui 500 retsepti ja majapidamisnõuannet pakuvad inspiratsiooni mitmesuguste toitude ja kohvijookide valmistamiseks.
1.0
5-st
1
Arvustus
Baracuda15
19/05/2025
Україна
Kinnitatud ostja
Не працює з мобільним додатком Компанія Філіпс проблему не усунула. Вимушений був зробити повернення та придбати іншу модель
See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9876/90 Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції)
See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9876/90 Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції)
Võrreldes mudeliga Philips Airfryer HD9200
1 kg värskete friikartulite valmistamine 1 supilusikatäie õliga vs. traditsiooniline frittimine 2 l õliga
Ühe kana- (AF seadistus 160 °C ilma eelsoojenduseta) või lõhefilee (200 °C, ilma eelsoojenduseta) valmistamise energiakulu võrreldes A-klassi ahju kasutamisega. Keskmine protsent põhineb laborisisesel mõõtmisel toodetega HD9280, HD9650, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880.