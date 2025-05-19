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  • Meie täiustatuim ühendusega Airfryer
  • Meie täiustatuim ühendusega Airfryer
  • Meie täiustatuim ühendusega Airfryer
  • Meie täiustatuim ühendusega Airfryer
  • Meie täiustatuim ühendusega Airfryer
  • Meie täiustatuim ühendusega Airfryer
  • Meie täiustatuim ühendusega Airfryer
  • Meie täiustatuim ühendusega Airfryer
  • Meie täiustatuim ühendusega Airfryer
  • Meie täiustatuim ühendusega Airfryer
  • Meie täiustatuim ühendusega Airfryer
  • Meie täiustatuim ühendusega Airfryer
  • Meie täiustatuim ühendusega Airfryer
  • Meie täiustatuim ühendusega Airfryer

Airfryer Combi XXL ConnectedAirfryer Combi XXL Connected

HD9876/90

1
| (1) Arvustus
Meie täiustatuim ühendusega Airfryer
Algse õhkfritüüri loojatelt pärit uusima põlvkonna toote puhul ei pea te enam seadistusi huupi pakkuma ja tulemused on kompromissitult võrratud. Pole vaja muretseda aja, temperatuuri ega õhu kiiruse seadistamise pärast – meie nutikas tehnoloogia teeb teie eest kõik ära!
Kuva kõik eelised

Toiduvalmistamine vähese vaevaga, täiuslikud tulemused

Meie täiustatuim ühendusega Airfryer

  • Rapid CombiAir

  • Automaatsed toiduvalmistusprogrammid

  • Ühendatud rakendusega HomeID

  • 22 toiduvalmistusprogrammi ühes seadmes

  • Korv liigub siinidel – turvaline, lihtne ja mugav kasutada

Rapid CombiAiri tehnoloogia pakub maitseküllust ja mitmekülgsust

Rapid CombiAiri tehnoloogia pakub maitseküllust ja mitmekülgsust

Meie unikaalne patenditud tehnoloogia pakub kiireimat õhuvoogu* ja reguleeritavat kiirust, et küpsetustulemus oleks ühtlane. Valige nõrk õhuvoog õrna sous-vide-steigi, aeglaselt küpsetatud hautiste ja hautatud liha jaoks. Tugeva, nõrga ja dünaamilise õhuvoo valikuvõimalused jätavad toidu seest alati hõrgutavalt õrnaks ja pealt just teile meelepäraselt krõbedaks.

Valige, määrake ja lõõgastuge

Valige, määrake ja lõõgastuge

Valige rakendusest HomeID retsept ja saatke see Airfryerisse. Oma loomingu edenemist saate jälgida mugavalt diivanil istudes.

Avage HomeID abil oma kodu tõeline potentsiaal

Avage HomeID abil oma kodu tõeline potentsiaal

Rohkem kui 500 retsepti ja majapidamisnõuannet pakuvad inspiratsiooni mitmesuguste toitude ja kohvijookide valmistamiseks.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

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Osad ja tarvikud

Arvustused

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5-st

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Arvustus

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19/05/2025

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Не працює з мобільним додатком Компанія Філіпс проблему не усунула. Вимушений був зробити повернення та придбати іншу модель

See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9876/90 Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції)

See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9876/90 Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції)

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Võrreldes mudeliga Philips Airfryer HD9200

  2. 1 kg värskete friikartulite valmistamine 1 supilusikatäie õliga vs. traditsiooniline frittimine 2 l õliga

  3. Ühe kana- (AF seadistus 160 °C ilma eelsoojenduseta) või lõhefilee (200 °C, ilma eelsoojenduseta) valmistamise energiakulu võrreldes A-klassi ahju kasutamisega. Keskmine protsent põhineb laborisisesel mõõtmisel toodetega HD9280, HD9650, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880.