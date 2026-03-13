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Airfryer Combi XXL Connected Airfryer Combi XXL Connected
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HD9876/90
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Tarv. õhkfritüürile 6,2 l, 8,3 l ja 9 l2-tasandiline toiduvalmistamise komplekt
Tarv. õhkfritüürile 6,2 l, 8,3 l ja 9 lHommikusöögikomplekt
Lisatarvik Airfryer 8.3L jaoksKolm ühes toidueraldaja
Lisatarvik Airfryer XXL 8.3L jaoksKaks ühes aurutamis- ja vokkimiskomplekt
Lisatarvik Airfryer 8.3L jaoksPitsa- ja grillplaat
Küpsetustarvik 2.8LXXL Airfryerile
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