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HD9911/90
Suurepärane grillimine
Mitmekülgne toiduvalmistamine
Mittenakkuva pinnaga
Avastage tänu Airfryeri grillpanni ainulaadsele pinnale uus viis oma toidu grillimiseks. Rapid Airi tehnoloogia abil küpsetatakse toitu tervislikumalt, kuna küpsetamiseks kulub vähe või üldse mitte õli. Lisaks saab liigne rasv grillimisel kergesti läbi augustatud pinna minema tilkuda.
Tänu mittenakkuvale pinnale on toidu eemaldamine sama lihtne kui selle sissepanemine. Nii saavutate täiuslikult grillitud liha ja saate isegi valmistada õrnu toite, näiteks kala ja köögivilju.
Võrreldes tavalise nõuga on saavutatud maksimaalne pind, et saaksite lihtsa vaevaga frittida või grillida tervet kala, suurt lihatükki või köögiviljaportsjoneid.
Arvustused
Kala küpsetamisel võrreldud Philips Airfryeri standardnõuga.