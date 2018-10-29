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  • Airfryer grillpann
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  • Airfryer grillpann
  • Airfryer grillpann
  • Airfryer grillpann
  • Airfryer grillpann

Tootmine lõpetatud

Avance CollectionAirfryeri grillpanni tarvik

HD9911/90

Airfryer grillpann
Rapid Air tehnoloogia koos ainulaadsete aukude ja tüüpiliste soontega pinnaga tagab täiuslikult ja tervislikumalt grillitud kala, liha ja juurviljad! Tänu mittenakkuvale pinnale ei jää toit kinni ja pinda on väga lihtne puhastada!
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Maitsvaks frittimiseks ja grillimiseks külgevõtmatu grillpanniga

Airfryer grillpann

  • Suurepärane grillimine

  • Mitmekülgne toiduvalmistamine

  • Mittenakkuva pinnaga

Augustatud pind tagab grillimisel täiusliku kiire õhuvoo

Avastage tänu Airfryeri grillpanni ainulaadsele pinnale uus viis oma toidu grillimiseks. Rapid Airi tehnoloogia abil küpsetatakse toitu tervislikumalt, kuna küpsetamiseks kulub vähe või üldse mitte õli. Lisaks saab liigne rasv grillimisel kergesti läbi augustatud pinna minema tilkuda.

Kvaliteetne mittenakkuv pann toidu lihtsaks vabastamiseks

Tänu mittenakkuvale pinnale on toidu eemaldamine sama lihtne kui selle sissepanemine. Nii saavutate täiuslikult grillitud liha ja saate isegi valmistada õrnu toite, näiteks kala ja köögivilju.

Tänu maksimaalsele pinnale saate grillida kas või tervet kala.

Võrreldes tavalise nõuga on saavutatud maksimaalne pind, et saaksite lihtsa vaevaga frittida või grillida tervet kala, suurt lihatükki või köögiviljaportsjoneid.

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. Kala küpsetamisel võrreldud Philips Airfryeri standardnõuga.