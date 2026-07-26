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Avance Collection Airfryeri grillpanni tarvik

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Avance CollectionAirfryeri grillpanni tarvik

HD9911/90

Avance Collection Airfryeri grillpanni tarvik

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Rapid Air tehnoloogia koos ainulaadsete aukude ja tüüpiliste soontega pinnaga tagab täiuslikult ja tervislikumalt grillitud kala, liha ja juurviljad! Tänu mittenakkuvale pinnale ei jää toit kinni ja pinda on väga lihtne puhastada!

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  • 26 July 2026

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