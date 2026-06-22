30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Krõbe ja õrn, kuni 90% vähem rasva
Aurutus hõrgu ja õrna tekstuuri jaoks
Õhktöötlus ja aurutus – ühtlane tulemus
Tänu auruga puhastusele rasv ei kogune
Ainulaadse tähekujulise struktuuriga RapidAir Plus-tehnoloogia paneb kuuma õhu kiiremini ringlema ümber ja läbi toidu, valmistades nii seest kui ka väljast ühtlaselt läbiküpsenud maitsvaid koduseid roogi.
9-liitrine õhkfritüür 2 korvi ja aurutusfunktsiooniga: 6-liitrine sahtel pearoogade, friikartulite ja lemmikroogade jaoks ning 3-liitrine sahtel lisanditele ja suupistetele. Mahutab kuni 1100 g friikartuleid, 1600 g köögivilju või 12 kanakoiba. Suurde korvi mahub ära ka 1,2 kg terve kana
Küpsetusaegu 2 korvis saab automaatselt sünkroonida, et road valmiksid samal ajal
5.0
5-st
31
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
didito41
22/06/2026
България
Чудесен помощник
Много съм доволна от Philips NA552/00 – храната става вкусна, хрупкава, приготвя се бързо и най-хубавото е, че е здравословна. Уредът е лесен за използване и почистване, което го прави предпочитан помощник за мен в кухнята.
See arvustus tehti tootele Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-05-06
See arvustus tehti tootele Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-05-06
frytula
04/03/2026
Hrvatska
Najbolji do sada!
Imala sam davno prvi Philipsov airfryer, nakon toga i drugu marku, ali ovaj je stvarno drugi level. Možeš peći više stvari odjednom. Para drži hranu sočnom, a automatsko odmašćivanje je genijalno. U upotrebi je svaki dan.🤍
See arvustus tehti tootele Serija 5000 NA552/00 Airfryer s dvije košare
See arvustus tehti tootele Serija 5000 NA552/00 Airfryer s dvije košare
Anka_45
29/12/2025
Slovenija
Odličen airfryer!
Odlična mi je funkcija s paro - vso hrano lahko pogrejem hitro in ostane veliko boljšega okusa, kot sicer - recimo rižota je ravno prav sočna, nič izsušena. všeč mi je tudi, da lahko v vsaki košari uporabljam različne funkcije; npr pečenje in kuhanje s paro.
See arvustus tehti tootele Serija 5000 NA552/00 Airfryer z dvojno košaro
See arvustus tehti tootele Serija 5000 NA552/00 Airfryer z dvojno košaro
¹ Võrreldes tavalises fritüüris valmistatud friikartulitega
² Sõltumatus laboris sooritatud mõõtmised, brokoli C-vitamiini sisalduse põhjal
³ Optimaalsete tulemuste saavutamiseks kasutage aurupuhastusfunktsiooni suurel korvil 15 minutit pärast iga kasutuskorda
⁴ Terve kana küpsetamise põhjal 80 minuti jooksul aurutus- ja õhkfrittimisfunktsiooni kasutades võrdluses õhkfritüüri funktsiooniga
⁵ Sõltumatu maitsetest 30 õhkfritüüri kasutaja osalusel
⁶ Ettevõtte laboris sooritatud NA55x-i mõõtmised vorstidega võrdluses A-klassi praeahju kasutamisega. Tulemused võivad retseptide lõikes varieeruda
⁷ Kanakoib: kuni 40% vähem rasva kui toorelt