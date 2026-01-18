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  • Meie esimene kahe korviga seade koos aurutusega
  • Meie esimene kahe korviga seade koos aurutusega
  • Meie esimene kahe korviga seade koos aurutusega
  • Meie esimene kahe korviga seade koos aurutusega
  • Meie esimene kahe korviga seade koos aurutusega
  • Meie esimene kahe korviga seade koos aurutusega
  • Meie esimene kahe korviga seade koos aurutusega
  • Meie esimene kahe korviga seade koos aurutusega
  • Meie esimene kahe korviga seade koos aurutusega
  • Meie esimene kahe korviga seade koos aurutusega
  • Meie esimene kahe korviga seade koos aurutusega
  • Meie esimene kahe korviga seade koos aurutusega
  • Meie esimene kahe korviga seade koos aurutusega
  • Meie esimene kahe korviga seade koos aurutusega
  • Meie esimene kahe korviga seade koos aurutusega
  • Meie esimene kahe korviga seade koos aurutusega

5000 seeriaDual Basket Airfryer

NA551/00

3.7
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Meie esimene kahe korviga seade koos aurutusega
Kaks korvi frittimiseks, küpsetamiseks, röstimiseks ja grillimiseks, millest üks on kohandatud ka aurutamiseks. Nautige RapidAir Plus ja Air Steam-tehnoloogia abil ideaalselt valmistatud roogasid.
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Valmista 2 erinevat toiduainet, valmis samaaegselt

Meie esimene kahe korviga seade koos aurutusega

  • Krõbe ja õrn, kuni 90% vähem rasva

  • Küpseta õhuga ja auruta ühtlaselt valmivaid toite ilma kõrbemiseta

  • Auruta täiuseni õrna ja peene tekstuuri saavutamiseks

  • Jäta hüvasti rasvajääkidega tänu aurupuhastusele

Krõbe ja läbinisti täiuslikult küps, kuni 90% vähem rasva ¹

Krõbe ja läbinisti täiuslikult küps, kuni 90% vähem rasva ¹

Ainulaadse tähekujulise struktuuriga RapidAir Plus-tehnoloogia paneb kuuma õhu kiiremini ringlema ümber ja läbi toidu, valmistades nii seest kui ka väljast ühtlaselt läbiküpsenud maitsvaid koduseid roogi.

2 korvi 2 suurust mis tahes toidu jaoks

2 korvi 2 suurust mis tahes toidu jaoks

9-liitrine õhkfritüür 2 korvi ja aurutusfunktsiooniga: 6-liitrine sahtel pearoogade, friikartulite ja lemmikroogade jaoks ning 3-liitrine sahtel lisanditele ja suupistetele. Mahutab kuni 1100 g friikartuleid, 1600 g köögivilju või 12 kanakoiba. Suurde korvi mahub ära ka 1,2 kg terve kana

Ajastage toidud koos valmima

Ajastage toidud koos valmima

Küpsetusaegu 2 korvis saab automaatselt sünkroonida, et road valmiksid samal ajal

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

Arvustused

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3.7

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2

18/01/2026

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Виріб має чудові функції

Працює чудово, великій функціонал, має багато режимів.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

08/11/2025

Україна

Україна

Він крутезний. Дуже задоволена, що його придбала. Поки що вивчаю його ще. Але задоволена приготуванням

See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

28/02/2026

Україна

Україна

Мультипіч Philips NA555/00

Купував в Foxtrot через три тижні вентилятор вмикається з десятого разу у великій чаші. Хотів придбати Tefal порекомендували в магазині Philips так як надійніший. Тепер мені потрібно його возити по сервісним центрам здавати на 14 днів по закону як мені сказали. Не рекомендую!

See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

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Lahtiütlused

  1. ¹ Võrreldes tavalises fritüüris valmistatud friikartulitega

  2. ² Sõltumatus laboris sooritatud mõõtmised, brokoli C-vitamiini sisalduse põhjal

  3. ³ Optimaalsete tulemuste saavutamiseks kasutage aurupuhastusfunktsiooni suurel korvil 15 minutit pärast iga kasutuskorda

  4. ⁴ Terve kana küpsetamise põhjal 80 minuti jooksul aurutus- ja õhkfrittimisfunktsiooni kasutades võrdluses õhkfritüüri funktsiooniga

  5. ⁵ Sõltumatu maitsetest 30 õhkfritüüri kasutaja osalusel

  6. ⁶ Ettevõtte laboris sooritatud NA55x-i mõõtmised vorstidega võrdluses A-klassi praeahju kasutamisega. Tulemused võivad retseptide lõikes varieeruda

  7. ⁷ Kanakoib: kuni 40% vähem rasva kui toorelt