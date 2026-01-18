30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Krõbe ja õrn, kuni 90% vähem rasva
Küpseta õhuga ja auruta ühtlaselt valmivaid toite ilma kõrbemiseta
Auruta täiuseni õrna ja peene tekstuuri saavutamiseks
Jäta hüvasti rasvajääkidega tänu aurupuhastusele
Ainulaadse tähekujulise struktuuriga RapidAir Plus-tehnoloogia paneb kuuma õhu kiiremini ringlema ümber ja läbi toidu, valmistades nii seest kui ka väljast ühtlaselt läbiküpsenud maitsvaid koduseid roogi.
9-liitrine õhkfritüür 2 korvi ja aurutusfunktsiooniga: 6-liitrine sahtel pearoogade, friikartulite ja lemmikroogade jaoks ning 3-liitrine sahtel lisanditele ja suupistetele. Mahutab kuni 1100 g friikartuleid, 1600 g köögivilju või 12 kanakoiba. Suurde korvi mahub ära ka 1,2 kg terve kana
Küpsetusaegu 2 korvis saab automaatselt sünkroonida, et road valmiksid samal ajal
3.7
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Crazykmanx
18/01/2026
Україна
Kinnitatud ostja
Виріб має чудові функції
Працює чудово, великій функціонал, має багато режимів.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
08/11/2025
Україна
Він крутезний. Дуже задоволена, що його придбала. Поки що вивчаю його ще. Але задоволена приготуванням
See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Yarik88
28/02/2026
Україна
Мультипіч Philips NA555/00
Купував в Foxtrot через три тижні вентилятор вмикається з десятого разу у великій чаші. Хотів придбати Tefal порекомендували в магазині Philips так як надійніший. Тепер мені потрібно його возити по сервісним центрам здавати на 14 днів по закону як мені сказали. Не рекомендую!
See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
¹ Võrreldes tavalises fritüüris valmistatud friikartulitega
² Sõltumatus laboris sooritatud mõõtmised, brokoli C-vitamiini sisalduse põhjal
³ Optimaalsete tulemuste saavutamiseks kasutage aurupuhastusfunktsiooni suurel korvil 15 minutit pärast iga kasutuskorda
⁴ Terve kana küpsetamise põhjal 80 minuti jooksul aurutus- ja õhkfrittimisfunktsiooni kasutades võrdluses õhkfritüüri funktsiooniga
⁵ Sõltumatu maitsetest 30 õhkfritüüri kasutaja osalusel
⁶ Ettevõtte laboris sooritatud NA55x-i mõõtmised vorstidega võrdluses A-klassi praeahju kasutamisega. Tulemused võivad retseptide lõikes varieeruda
⁷ Kanakoib: kuni 40% vähem rasva kui toorelt