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Tootmine lõpetatud
HI5916/20
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Pumba rõhk kuni 5 baari
Eemaldatav 1,1 l veepaak
180 g võimas auruvoog
Veepaaki on kraani all hõlpsaks täitmiseks võimalik eemaldada. Suure täitmisava abil läheb paagi täitmine kiiresti. Tänu suurele, 1,1-liitrise mahutavusega paagile saate ilma paaki täitmata triikida 2 tundi järjest.
Meie sisseehitatud katlakivi eemaldussüsteem Smart Calc Clean tuletab teile katlakivi eemaldamise vajadust meelde. Süsteemi kuulub mahuti, mis lihtsustab katlakivi eemaldamist. Seega ei ole vaja kasutada kassette ega maksta lisakulusid.
Jõuline pidev aur töötleb hõlpsasti isegi kõige paksemat kangast. Vaadake, kuidas eriti jõuline aur eemaldab kangekaelsed kortsud just siis, kui seda vajate. See lisaaur sobib ideaalselt ka vertikaalseks aurutamiseks, et rõivaesemeid ja kardinaid värskendada.
Auhinnad
3.0
5-st
8
Auhinnad
Лаенек
06/05/2021
България
Kinnitatud ostja
Надмина очакванията ми!
В сравнение със стария ми парогенератор е: 1. Много по - тих /позволява ми спокойно да слушам сутрешните новини, докато гладя/ 2.Готов за гладене с пара за около минута. 3.Гладенето на лен е по-лесно. 3.Автоматично изключване
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See arvustus tehti tootele HI5916/20 Ютия с парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HI5916/20 Ютия с парогенератор
СТАРШИ
18/02/2021
България
Kinnitatud ostja
Много добър помощник в къщи.
Много добре се гладят дрехите и изглеждат прекрасно след това.
Positiivsed omadused
Много по-добре от ютия.
Negatiivsed omadused
Не намирам такива.
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See arvustus tehti tootele HI5916/20 Ютия с парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HI5916/20 Ютия с парогенератор
Гладачка
19/06/2020
България
Коментар
Продукта отговаря на изискванията ми лек удобен и много добре глади
Positiivsed omadused
Бързо загрява не е нужно непрекъснато пълнене ютията се пързаля леко
Negatiivsed omadused
Не съм забелязала
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See arvustus tehti tootele HI5916/20 Ютия с парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HI5916/20 Ютия с парогенератор