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  • Kiirem triikimine
  • Kiirem triikimine
  • Kiirem triikimine

Tootmine lõpetatud

Triikimissüsteem

HI5916/20

3
| (8) Auhinnad

1 auhind

Kiirem triikimine
Selle aurugeneraatoriga saate kiiremini triikida tänu pidevalt genereeritavale võimsale lisaaurule ja suuremale mugavusele, mille tagab 1,1-liitrine eemaldatav veepaak.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Lisaauruga

Kiirem triikimine

  • Pumba rõhk kuni 5 baari

  • Eemaldatav 1,1 l veepaak

  • 180 g võimas auruvoog

Eemaldatav 1,1 l veepaak

Eemaldatav 1,1 l veepaak

Veepaaki on kraani all hõlpsaks täitmiseks võimalik eemaldada. Suure täitmisava abil läheb paagi täitmine kiiresti. Tänu suurele, 1,1-liitrise mahutavusega paagile saate ilma paaki täitmata triikida 2 tundi järjest.

Calc Cleani mahuti kuulub komplekti – ei kassettidele ja lisakuludele

Calc Cleani mahuti kuulub komplekti – ei kassettidele ja lisakuludele

Meie sisseehitatud katlakivi eemaldussüsteem Smart Calc Clean tuletab teile katlakivi eemaldamise vajadust meelde. Süsteemi kuulub mahuti, mis lihtsustab katlakivi eemaldamist. Seega ei ole vaja kasutada kassette ega maksta lisakulusid.

Võimas aur kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Võimas aur kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Jõuline pidev aur töötleb hõlpsasti isegi kõige paksemat kangast. Vaadake, kuidas eriti jõuline aur eemaldab kangekaelsed kortsud just siis, kui seda vajate. See lisaaur sobib ideaalselt ka vertikaalseks aurutamiseks, et rõivaesemeid ja kardinaid värskendada.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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3.0

5-st

8

Auhinnad

4
3
2

06/05/2021

България

България

Kinnitatud ostja

Надмина очакванията ми!

В сравнение със стария ми парогенератор е: 1. Много по - тих /позволява ми спокойно да слушам сутрешните новини, докато гладя/ 2.Готов за гладене с пара за около минута. 3.Гладенето на лен е по-лесно. 3.Автоматично изключване

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HI5916/20 Ютия с парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HI5916/20 Ютия с парогенератор

18/02/2021

България

България

Kinnitatud ostja

Много добър помощник в къщи.

Много добре се гладят дрехите и изглеждат прекрасно след това.

Positiivsed omadused

Много по-добре от ютия.

Negatiivsed omadused

Не намирам такива.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HI5916/20 Ютия с парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HI5916/20 Ютия с парогенератор

19/06/2020

България

България

Коментар

Продукта отговаря на изискванията ми лек удобен и много добре глади

Positiivsed omadused

Бързо загрява не е нужно непрекъснато пълнене ютията се пързаля леко

Negatiivsed omadused

Не съм забелязала

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HI5916/20 Ютия с парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HI5916/20 Ютия с парогенератор

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