TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

Triikimissüsteem

Tootmine lõpetatud

Tugi

Triikimissüsteem

HI5916/20

Triikimissüsteem

Tootmine lõpetatud

Mine e-poodi

Logige sisse või looge konto

Registreerige oma toode

Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.

Registreerige kohe

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Quick start guide Philips Steam generator iron

  • PDF fail, 1.2 MB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips Steam generator iron

  • PDF fail, 254.8 kB
  • 13 March 2026

Korduma kippuvad küsimused

Osad ja tarvikud

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata