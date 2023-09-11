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Power Flosser
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Philips Sonicare Juhtmeta Power Flosser 3000 Hambavahede puhastaja
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HX3826/33
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Kasutusjuhend
EL-i vastavusdeklaratsioon
Philips SonicareUSB-A toiteadapter
F1 Standard nozzleHambavahede puhastaja otsak
F3 Quad Stream nozzleHambavahede puhastaja otsak
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