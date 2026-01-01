Saate mugavalt käsihambaharjalt liikuda mugavalt elektrilisele hambaharjale koos Philips Sonicare 1000 seeria elektrilise hambaharjaga. Hambahari eemaldab 3 korda rohkem hambakattu võrreldes käsihambaharjaga.
Selle elektrilise hambaharja komplektis on kaasas meie Intercare harjapea. Ülipikad harjased eemaldavad hammaste vahelt ja raskesti ligipääsetavetest kohtadest rohkem hambakattu.
Sonicare Fluid Action
Philips Sonicare’i hambaharjad puhastavad õrnalt, kuid tõhusalt teie hambaid ja igemeid kuni 31 000 harjaliigutusega. Sonicare Fluid Action toetab puhastamist, juhtides vedeliku hammaste vahele ja mööda igemejoont.
Lihtne algus ülemineku lihtsustamiseks
Sonicare’i easy-start-programm on mõeldud inimestele, kes alles alustavad elektrilise hambaharja kasutamist. Programm annab võimaluse esimese 14 kasutuskorra käigus harjamisvõimsust aeglaselt suurendada.
Juhendatud harjamisseansid
Saavutage parim harjamise aeg Sonicare'i puhastustaimeritega. Iga 30 sekundi järel annab BrushPacer märku uue ala puhastamiseks. Pärast kahte minutit annab SmartTimer märku, et teie seanss on lõppenud.
14 päeva vastupidav aku
Ühe täislaadimisega saate hambaid regulaarselt harjata kuni 14 päeva, mis muudab igapäevarutiini mugavamaks.
Tehnilisi andmeid
Intensiivsusi
Keskmine
Igapäevaseks puhastamiseks
Võimsus
Pinge
100–240 V
Tehnilised andmed
Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani)
14 päeva
Aku
Laetav
Aku tüüp
Liitiumioon
Energiatarbimine
Ooterežiim ilma ekraanita <0,5 W (automaatselt 1 minuti jooksul)
