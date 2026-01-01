Otsisõnad

  • Essential Care tervete hammaste ja igemete jaoks Essential Care tervete hammaste ja igemete jaoks Essential Care tervete hammaste ja igemete jaoks

    Philips Sonicare 4100 Laetav hambahari

    HX4042/41

    Overall rating / 5
    • Arvustust Arvustust

    Essential Care tervete hammaste ja igemete jaoks

    Saate lihtsalt käsihambaharjalt minna üle Philips Sonicare 4000 seeria elektrilisele hambaharjale. Hambahari eemaldab kuni 5x rohkem hambakattu võrreldes käsihambaharjaga.

    Vaadake kõiki eeliseid

    Saadaval:

    Philips Sonicare 4100 Laetav hambahari

    Sarnased tooted

    Vaadake kõiki 4000 seeria

    Essential Care tervete hammaste ja igemete jaoks

    Eemaldab õrnalt kuni 5× rohkem hambakattu*

    • Eemaldab õrnalt 5x rohkem hambakattu
    • Surveandur
    • 4 seadistust
    • Easy Start programm
    • 21 päeva vastupidav aku
    Eemaldab õrnalt kuni 5× rohkem hambakattu*

    Eemaldab õrnalt kuni 5× rohkem hambakattu*

    Sellel elektrilisel hambaharjal on komplektis meie W harjapea. Harjapea tihedalt paigutatud harjased eemaldavad kuni 5x rohkem hambakattu* ja puhastavad kogu suu.

    Sonicare Fluid Action

    Sonicare Fluid Action

    Philips Sonicare’i hambaharjad puhastavad õrnalt, kuid tõhusalt teie hambaid ja igemeid kuni 31 000 harjaliigutusega. Sonicare Fluid Action toetab puhastamist, juhtides vedeliku hammaste vahele ja mööda igemejoont.

    Aidake kaitsta oma igemeid meie surveanduriga

    Aidake kaitsta oma igemeid meie surveanduriga

    Liiga tugevalt on väga lihtne harjata, seega on Philips Sonicare’i hambaharjal surveandur, mis tuvastab liigse surve. Kui harjate liiga tugevalt, annab see teile õrna vibratsiooniga märku, et harjaksite oma igemete kaitsmiseks õrnemalt.

    Valige oma ideaalne puhastuskogemus

    Valige oma ideaalne puhastuskogemus

    Muudke puhastamine efektiivsemaks 4 harjamise seadistusega. Olenemata sellest, kas soovite veidi jõulisemat või spetsiifilisemat puhastust, kõik on võimalik. Valige režiimide Gentle ja Clean vahel. Valige üks kahest intensiivsuse seadistusest.

    Elektrilise hambapesu kasutuselevõtt on lihtne

    Elektrilise hambapesu kasutuselevõtt on lihtne

    Sonicare’i easy-start-programm on mõeldud inimestele, kes alles alustavad elektrilise hambaharja kasutamist. Programm annab võimaluse esimese 14 kasutuskorra käigus harjamisjõudu õrnalt suurendada.

    Juhendatud harjamisseansid

    Juhendatud harjamisseansid

    Saavutage parim harjamise aeg Sonicare'i puhastustaimeritega. Iga 30 sekundi järel annab BrushPacer märku uue ala puhastamiseks. Pärast kahte minutit annab SmartTimer märku, et teie seanss on lõppenud.

    21 päeva vastupidav aku

    21 päeva vastupidav aku

    Ühe täislaadimisega saate hambaid regulaarselt harjata kuni 21 päeva, mis muudab igapäevarutiini mugavamaks.

    Tehnilisi andmeid

    • Intensiivsusi

      Madal
      Tundlikele hammastele ja igemetele

    • Intensiivsusi

      Keskmine
      Igapäevaseks puhastamiseks

    • Võimsus

      Pinge
      100–240 V

    • Tehnilised andmed

      Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani)
      21 päeva
      Aku
      Laetav
      Energiatarbimine
      Ooterežiim ilma ekraanita <0,5 W (automaatselt 1 minuti jooksul)
      Aku tüüp
      Liitiumioon

    • Disain ja viimistlus

      Värv
      Valge

    • Hooldus

      Garantii
      Kaheaastane piiratud garantii

    • Lihtsasti kasutatav

      Käepideme ühilduvus
      Lihtsa klõpskinnitusega harjapead
      Akunäidik
      Valgustatud ikoon näitab aku tööiga
      Käepide
      Peenike, ergonoomiline disain
      Taimer
      SmartTimer ja QuadPacer

    • Kaasasolevad tarvikud

      Käepide
      1 4100 laetav hambahari
      Harjapea
      2 Optimal White W
      Laadija
      1

    • Puhastusjõudlus

      Katu eemaldamine
      Eemaldab kuni 5x rohkem kattu*

    • Režiimid

      Puhastamine
      Igapäevaseks tipptasemel puhastamiseks
      Igemete tervis
      Masseerib õrnalt igemeid

    Badge-D2C

    Saage selle toote kohta tuge

    Leidke toote näpunäiteid, KKK-d, kasutusjuhendeid ning ohutus- ja vastavusteavet.

    Soovitatud tooted

    Hiljuti vaadatud tooted

    Arvustused

    Kirjuta esimesena oma arvustus

    • võrreldes käsihambaharjaga

    Suuhooldus

    Lingil klõpsates lahkute ametlikult Philips Electronics Ltd. ("Philips") veebisaidilt. Kõik sellel saidil esineda võivad lingid kolmandate osapoolte veebisaitidele on esitatud ainult teie mugavuse huvides ja ei kujuta endast mingil juhul seost ega nendel lingitud veebisaitidel pakutava teabe heakskiitu. Philips ei anna mingeid kinnitusi ega anna mingeid garantiisid mis tahes kolmandate osapoolte veebisaitide või seal sisalduva teabe suhtes.

    Ma saan aru

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.