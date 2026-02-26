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  • Tipptasemel puhastamine sekunditega.*
  • Tipptasemel puhastamine sekunditega.*
  • Tipptasemel puhastamine sekunditega.*
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  • Tipptasemel puhastamine sekunditega.*
  • Tipptasemel puhastamine sekunditega.*

Tootmine lõpetatud

Philips Sonicare For KidsKompaktsed Sonic-hambaharjapead

HX6032/33

4.9
| (80) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Tipptasemel puhastamine sekunditega.*
Sonicare For Kids hambaharjapea sobib ideaalselt väikestele, kasvavate hammastega suudele. See töötab ainult koos For Kids elektrilise hambaharjaga, mis tagavad üheskoos ohutu ja meeldivama elamuse, mis on laste jaoks lõbus ja harjumust tekitav.
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Puhastab ja kaitseb kasvavaid naeratusi vanuses 3+

Tipptasemel puhastamine sekunditega.*

  • Kahene komplekt

  • Kompaktne suurus

  • Kinniklõpsatav

  • Lapsesõbralik puhastamine

Vanus 3+

Vanus 3+

Philipsi Sonicare For Kids standardsel hambaharjapeal on reljeefne kuju, et sobida teie vähemalt 3-aastase lapse hammastega, ning pehmed harjased, et puhastamine oleks õrn. Samuti on hambaharjapea tagaosa kummist, et hambapesu oleks ohutum ja meeldivam. Saadaval ka suuremas standardsuuruses, lastele vanuses 7+.

Tänu tipptasemel puhastamisele võetakse igast sekundist maksimum.

Tänu tipptasemel puhastamisele võetakse igast sekundist maksimum.

Meie Sonic-tehnoloogia võimaldab teil saada maksimaalne tulemus selle lühikese ajaga, mil laps hambaid peseb. Lisaks kujunevad lapsel välja tervislikud harjumused ja ta omandab täiusliku hambapesutehnika.

Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia

Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia

Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia suunab vett hammaste vahele ning selle harjased aitavad lõhustada ja eemaldada hambakattu, tagades silmapaistva igapäevase puhtuse.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

80

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2

26/02/2026

Polska

Polska

Fajny produkt

Końcówki są tanie i wytrzymałe. Ogólnie cała szczoteczka jest super. No I szybka wysyłka. Jeden dzień roboczy. Polecam

See arvustus tehti tootele For Kids HX6042/90 Zestaw 2 końcówek szczoteczki

See arvustus tehti tootele For Kids HX6042/90 Zestaw 2 końcówek szczoteczki

30/11/2023

Polska

Polska

Świetne główki

Dzieciaki zadowolone, dobra jakość, przystępna cena. Polecam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat

28/11/2023

Polska

Polska

Najlepsze dla dziecka!

Dzieci uwielbiają tę końcówkę! pasuje nie tylko do szczoteczki Philips Sonicare For Kids, ale rowniez do tej dla doroslych. Miękkie i wytrzymałe włókna

Positiivsed omadused

Miękkie włókna

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat

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Lahtiütlused

  1. Eemaldab kuni 7x rohkem kattu kui käsihambahari