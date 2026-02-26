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Tootmine lõpetatud
Kahene komplekt
Kompaktne suurus
Kinniklõpsatav
Lapsesõbralik puhastamine
Philipsi Sonicare For Kids standardsel hambaharjapeal on reljeefne kuju, et sobida teie vähemalt 3-aastase lapse hammastega, ning pehmed harjased, et puhastamine oleks õrn. Samuti on hambaharjapea tagaosa kummist, et hambapesu oleks ohutum ja meeldivam. Saadaval ka suuremas standardsuuruses, lastele vanuses 7+.
Meie Sonic-tehnoloogia võimaldab teil saada maksimaalne tulemus selle lühikese ajaga, mil laps hambaid peseb. Lisaks kujunevad lapsel välja tervislikud harjumused ja ta omandab täiusliku hambapesutehnika.
Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia suunab vett hammaste vahele ning selle harjased aitavad lõhustada ja eemaldada hambakattu, tagades silmapaistva igapäevase puhtuse.
4.9
5-st
80
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Miki19
26/02/2026
Polska
Fajny produkt
Końcówki są tanie i wytrzymałe. Ogólnie cała szczoteczka jest super. No I szybka wysyłka. Jeden dzień roboczy. Polecam
See arvustus tehti tootele For Kids HX6042/90 Zestaw 2 końcówek szczoteczki
See arvustus tehti tootele For Kids HX6042/90 Zestaw 2 końcówek szczoteczki
30/11/2023
Polska
Świetne główki
Dzieciaki zadowolone, dobra jakość, przystępna cena. Polecam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat
Krzysztof 993
28/11/2023
Polska
Najlepsze dla dziecka!
Dzieci uwielbiają tę końcówkę! pasuje nie tylko do szczoteczki Philips Sonicare For Kids, ale rowniez do tej dla doroslych. Miękkie i wytrzymałe włókna
Positiivsed omadused
Miękkie włókna
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat
Eemaldab kuni 7x rohkem kattu kui käsihambahari