    Philips Sonicare For Kids Elektriline Sonic-hambahari

    HX6352/11

    Sonicu interaktiivne võimsus. Rohkem rõõmu, parem harjamine.

    Tehke lastele harjama õppimine huvitavaks. Philips Sonicare For Kidsi Bluetoothiga hambahari suhtleb lõbusa rakendusega, mis aitab lastel paremini ja kauem harjata. Lapsed õpivad rõõmuga tehnikaid, mis jäävad neile kogu eluks.

    Saadaval:

    Philips Sonicare For Kids Elektriline Sonic-hambahari

    Sonicu interaktiivne võimsus. Rohkem rõõmu, parem harjamine.

    Põnev viis tervislike harjumuste tekitamiseks

    • Sisseehitatud Bluetooth®
    • Juhendav rakendus
    • Kaks harjapead
    • Kaks režiimi
    98% vastajate sõnul harjavad lapsed kauem ja paremini*

    98% vastajate sõnul harjavad lapsed kauem ja paremini*

    Philips Sonicare For Kids' hambaharja ja rakenduse abil õpivad lapsed iseseisvalt korralikult hambaid harjama. Rakendus ühendub Bluetoothi abil teie lapse Sonic-hambaharjaga, et näidata õigeid harjamistehnikaid ja kontrollida harjamistulemusi. Lapsed näevad, kui hästi nad harjavad ja teenivad hea tulemuse eest auhindu. 98% lapsevanematest leidis, et selle hariva ja tõhusa rakenduse abil harjavad nende lapsed kauem ja paremini. See on laste jaoks lõbus viis arendada välja elukestvad head suuhooldusharjumused.

    Põnevad autasud eduka harjamise eest

    Põnevad autasud eduka harjamise eest

    Meie Philips Sonicare For Kids' hambahari ja rakendus muudavad hammaste harjamise enneolematult lõbusaks. Rakenduse peategelane on vahva Sparkly, kellele väga meeldivad puhtad hambad. Lapsed hoolitsevad Sparkly eest, samal ajal kui rakenduse juhendaja suunab neid kauem ja paremini harjama. Kui teie laps harjab hoolikalt, muutub Sparkly rõõmsamaks ja iga eduka hambapesu järel saab laps autasu. Lapsed saavad võita esemeid Sparkly kaunistamiseks või tervislikku toitu Sparkly toitmiseks. Lapsevanemad saavad lausa ise rakendusse eriauhindu sisestada.

    Tehnilisi andmeid

    • Võimsus

      Pinge
      110–220 V

    • Tehnilised andmed

      Aku
      Laetav
      Aku tüüp
      Liitiumioon
      Energiatarbimine
      Ooterežiim ilma ekraanita <0.5 W

    • Disain ja viimistlus

      Värv
      Roheline

    • Hooldus

      Garantii
      Kaheaastane piiratud garantii

    • Ühilduvus

      Ühilduvus Androidiga
      • Androidiga telefonid
      • Bluetooth 4.0 toega tahvelarvutid
      Ühilduvus iOS-iga
      • iPhone 4S või uuem
      • iPad 3. gen. või uuem
      • koos iOS7 operatsioonisüsteemiga

    • Kergesti kasutatav

      Käepide
      • Kummist käepide hõlbustab käsitsemist
      • Peenike, ergonoomiline disain
      Akunäidik
      Märgutuli aku laetuse kohta
      Harjapeade süsteem
      Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

    • Kaasasolevad tarvikud

      Käepide
      1 Sonicare For Kids' Bluetoothiga käepide
      Kleebised
      • 8 isikupäraseks muutmise kleebist
      • 2 lisakleebist
      Harjapead
      • 1 Sonicare for Kidsi tavaline
      • 1 Sonicare for Kidsi kompaktne
      Laadija
      1

    • Puhastusjõudlus

      Kasu tervisele
      Tervislike suuhügieeni harjumuste tagamiseks
      Talitlus
      75% tõhusam*
      Taimer
      KidTimer ja Quadpacer
      Kiirus
      Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

    • Režiimid

      Võimsusrežiimid
      2

    • Tarkvara tugi

      Tarkvara värskendused
      Philips pakub asjakohaseid tarkvaravärskendusi kahe aasta jooksul alates ostukuupäevast.

    Mis on karbis?

    Muud komplekti tarvikud

    • Sonicare for Kids’i käepide
    • Sonicare for Kids’i harjapea
    • Standardne laadija
    • Sädelevad kleebised

    Saage selle toote kohta tuge

    Leidke toote näpunäiteid, KKK-d, kasutusjuhendeid ning ohutus- ja vastavusteavet.
    • küsitletud vanematest, võrreldes ainult hambaharja kasutamisega
    • * Võrreldes käsihambaharjaga
    • ** Põhineb kahel kaheminutilisel igapäevasel harjamisel
    • *** USA hambaarstide seas läbiviidud küsitlus 4- kuni 10-aastaste laste seas

    Suuhooldus

