98% vastajate sõnul harjavad lapsed kauem ja paremini*

Philips Sonicare For Kids' hambaharja ja rakenduse abil õpivad lapsed iseseisvalt korralikult hambaid harjama. Rakendus ühendub Bluetoothi abil teie lapse Sonic-hambaharjaga, et näidata õigeid harjamistehnikaid ja kontrollida harjamistulemusi. Lapsed näevad, kui hästi nad harjavad ja teenivad hea tulemuse eest auhindu. 98% lapsevanematest leidis, et selle hariva ja tõhusa rakenduse abil harjavad nende lapsed kauem ja paremini. See on laste jaoks lõbus viis arendada välja elukestvad head suuhooldusharjumused.