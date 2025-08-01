Muud komplekti tarvikud
- Sonicare for Kids’i käepide
- Sonicare for Kids’i harjapea
- Standardne laadija
- Sädelevad kleebised
HX6322/12
Sonicu interaktiivne võimsus. Rohkem rõõmu, parem harjamine.
Tehke lastele harjama õppimine huvitavaks. Philips Sonicare For Kidsi Bluetoothiga hambahari suhtleb lõbusa rakendusega, mis aitab lastel paremini ja kauem harjata. Lapsed õpivad rõõmuga tehnikaid, mis jäävad neile kogu eluks.Vaadake kõiki eeliseid
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Philips Sonicare For Kids' hambaharja ja rakenduse abil õpivad lapsed iseseisvalt korralikult hambaid harjama. Rakendus ühendub Bluetoothi abil teie lapse Sonic-hambaharjaga, et näidata õigeid harjamistehnikaid ja kontrollida harjamistulemusi. Lapsed näevad, kui hästi nad harjavad ja teenivad hea tulemuse eest auhindu. 98% lapsevanematest leidis, et selle hariva ja tõhusa rakenduse abil harjavad nende lapsed kauem ja paremini. See on laste jaoks lõbus viis arendada välja elukestvad head suuhooldusharjumused.
Jälgige harjamisaega isegi siis, kui te rakendust ei kasuta.
Interaktiivne lõbu ja Philips Sonicare'i tehnoloogia
Meie Philips Sonicare For Kids' hambahari ja rakendus muudavad hammaste harjamise enneolematult lõbusaks. Rakenduse peategelane on vahva Sparkly, kellele väga meeldivad puhtad hambad. Lapsed hoolitsevad Sparkly eest, samal ajal kui rakenduse juhendaja suunab neid kauem ja paremini harjama. Kui teie laps harjab hoolikalt, muutub Sparkly rõõmsamaks ja iga eduka hambapesu järel saab laps autasu. Lapsed saavad võita esemeid Sparkly kaunistamiseks või tervislikku toitu Sparkly toitmiseks. Lapsevanemad saavad lausa ise rakendusse eriauhindu sisestada.
Võimsus
Tehnilised andmed
Disain ja viimistlus
Hooldus
Ühilduvus
Kergesti kasutatav
Kaasasolevad tarvikud
Puhastusjõudlus
Režiimid
Tarkvara tugi
Otsite lisatarvikuid? Näita osasid ja tarvikuid
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.