TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Tipptasemel puhastamine sekunditega.*
  • Tipptasemel puhastamine sekunditega.*
  • Tipptasemel puhastamine sekunditega.*
  • Tipptasemel puhastamine sekunditega.*

Tootmine lõpetatud

Philips Sonicare For KidsTavalised Sonic-hambaharjapead

HX6041/11

4.9
| (80) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Tipptasemel puhastamine sekunditega.*
Sonicare For Kids hambaharjapea sobib ideaalselt väikestele, kasvavate hammastega suudele. See töötab ainult koos For Kids elektrilise hambaharjaga, mis tagavad üheskoos ohutu ja meeldivama elamuse, mis on laste jaoks lõbus ja harjumust tekitav.
Kuva kõik eelised
Ühilduvad tooted
For Kids

For Kids
Elektriline Sonic-hambahari

HX6322/12

For Kids

For Kids
Elektriline Sonic-hambahari

HX6352/11

For Kids

For Kids
Sonic elektriline hambahari lastele

HX6350

HX6352/42

For Kids

For Kids
Elektriline Sonic-hambahari

HX6340

HX6322/04

Puhastab ja kaitseb kasvavaid naeratusi vanuses 4+

Tipptasemel puhastamine sekunditega.*

  • Ühene komplekt

  • Tüüpsuurus

  • Kinniklõpsatav

  • Lapsesõbralik puhastamine

Kuni 75% tõhusam kui käsihambahari

Kuni 75% tõhusam kui käsihambahari

Kliiniliselt on tõestatud, et Philips Sonicare For Kids hambaharjapea eemaldab hambakattu paremini kui käsihambahari. Pakkuge oma lastele kohe algusest peale paremat kaitset hambakatu eest ja rõõmsamaid hambaarstikülastusi. Hambaarstil on vähem tööd - raha tagasi garantii!

Vanus 7+

Vanus 7+

Philips Sonicare For Kids standardsel hambaharjapeal on reljeefne kuju, et sobida teie vähemalt 7 aasta vanuse lapse hammastele ning pehmed harjased, et puhastamine oleks õrn. Samuti on hambaharjapea tagaosa kummist, et hambapesu oleks ohutum ja meeldivam. Samuti saadaval suuremas, standardsuuruses lastele vanuses 4+.

Tänu tipptasemel puhastamisele võetakse igast sekundist maksimum.

Tänu tipptasemel puhastamisele võetakse igast sekundist maksimum.

Meie Sonic-tehnoloogia võimaldab teil saada maksimaalne tulemus selle lühikese ajaga, mil laps hambaid peseb. Lisaks kujunevad lapsel välja tervislikud harjumused ja ta omandab täiusliku hambapesutehnika.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

80

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2

26/02/2026

Polska

Polska

Fajny produkt

Końcówki są tanie i wytrzymałe. Ogólnie cała szczoteczka jest super. No I szybka wysyłka. Jeden dzień roboczy. Polecam

See arvustus tehti tootele For Kids HX6042/90 Zestaw 2 końcówek szczoteczki

See arvustus tehti tootele For Kids HX6042/90 Zestaw 2 końcówek szczoteczki

30/11/2023

Polska

Polska

Świetne główki

Dzieciaki zadowolone, dobra jakość, przystępna cena. Polecam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat

28/11/2023

Polska

Polska

Najlepsze dla dziecka!

Dzieci uwielbiają tę końcówkę! pasuje nie tylko do szczoteczki Philips Sonicare For Kids, ale rowniez do tej dla doroslych. Miękkie i wytrzymałe włókna

Positiivsed omadused

Miękkie włókna

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Eemaldab kuni 7x rohkem kattu kui käsihambahari