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Tootmine lõpetatud
Ühene komplekt
Tüüpsuurus
Kinniklõpsatav
Lapsesõbralik puhastamine
Kliiniliselt on tõestatud, et Philips Sonicare For Kids hambaharjapea eemaldab hambakattu paremini kui käsihambahari. Pakkuge oma lastele kohe algusest peale paremat kaitset hambakatu eest ja rõõmsamaid hambaarstikülastusi. Hambaarstil on vähem tööd - raha tagasi garantii!
Philips Sonicare For Kids standardsel hambaharjapeal on reljeefne kuju, et sobida teie vähemalt 7 aasta vanuse lapse hammastele ning pehmed harjased, et puhastamine oleks õrn. Samuti on hambaharjapea tagaosa kummist, et hambapesu oleks ohutum ja meeldivam. Samuti saadaval suuremas, standardsuuruses lastele vanuses 4+.
Meie Sonic-tehnoloogia võimaldab teil saada maksimaalne tulemus selle lühikese ajaga, mil laps hambaid peseb. Lisaks kujunevad lapsel välja tervislikud harjumused ja ta omandab täiusliku hambapesutehnika.
4.9
5-st
80
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Miki19
26/02/2026
Polska
Fajny produkt
Końcówki są tanie i wytrzymałe. Ogólnie cała szczoteczka jest super. No I szybka wysyłka. Jeden dzień roboczy. Polecam
See arvustus tehti tootele For Kids HX6042/90 Zestaw 2 końcówek szczoteczki
See arvustus tehti tootele For Kids HX6042/90 Zestaw 2 końcówek szczoteczki
30/11/2023
Polska
Świetne główki
Dzieciaki zadowolone, dobra jakość, przystępna cena. Polecam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat
Krzysztof 993
28/11/2023
Polska
Najlepsze dla dziecka!
Dzieci uwielbiają tę końcówkę! pasuje nie tylko do szczoteczki Philips Sonicare For Kids, ale rowniez do tej dla doroslych. Miękkie i wytrzymałe włókna
Positiivsed omadused
Miękkie włókna
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat
Eemaldab kuni 7x rohkem kattu kui käsihambahari