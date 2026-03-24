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Toiduvalmistamine
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1000 seeria Airfryer 1000 seeria 6.2L
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NA130/00
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Lisatarvik Airfryer 6.2L jaoksGrillimiskomplekt
Tarv. õhkfritüürile 6,2 l, 8,3 l ja 9 l2-tasandiline toiduvalmistamise komplekt
Tarv. õhkfritüürile 6,2 l, 8,3 l ja 9 lHommikusöögikomplekt
Küpsetustarvik 2.5LXXL Airfryerile
Küpsetustarvik 2.0LXL Airfryerile
Philips Airfryerist eraldub valget suitsu.
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