TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

Shaver series 3000 pardel

Tootmine lõpetatud

Tugi

Shaver series 3000pardel

PT723/16

Shaver series 3000 pardel

Tootmine lõpetatud

Mine e-poodi

Registreerige oma toode

Saa pikendatud garantii

Registreeri toode 90 päeva jooksul pärast ostu tegemist ja saa pikendatud garantii (võivad rakenduda tingimused).

Registreerige kohe

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Kasutusjuhend

  • PDF fail, 15.7 MB
  • 20 April 2022

Kasutusjuhend

  • PDF fail, 15.8 MB
  • 14 April 2022

Korduma kippuvad küsimused

Osad ja tarvikud

    • SH50

    SH50
    Asendusterad

    SH50/50
    • MultiPrecisioni lõiketerad
    • Sobib S5000 seeriale ümara kujuga
    • Sobib S6000 seeriale ümara kujuga

Veaotsing

Garanti ja hooldus

Kontrollige garantii tingimusi ja alustage tootevahetust või parandamist

Leia hoolduskeskus

Leia enda lähedal asuvad hoolduskeskused remondi, diagnostika ja originaalvaruosade jaoks

Garantii

Meie toote garantiitingimused

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata