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  • Lihtne ja muretu raseerimine
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  • Lihtne ja muretu raseerimine
  • Lihtne ja muretu raseerimine
  • Lihtne ja muretu raseerimine
  • Lihtne ja muretu raseerimine
  • Lihtne ja muretu raseerimine
  • Lihtne ja muretu raseerimine
  • Lihtne ja muretu raseerimine
  • Lihtne ja muretu raseerimine
  • Lihtne ja muretu raseerimine
  • Lihtne ja muretu raseerimine
  • Lihtne ja muretu raseerimine
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  • Lihtne ja muretu raseerimine
  • Lihtne ja muretu raseerimine
  • Lihtne ja muretu raseerimine
  • Lihtne ja muretu raseerimine
  • Lihtne ja muretu raseerimine
  • Lihtne ja muretu raseerimine
  • Lihtne ja muretu raseerimine
  • Lihtne ja muretu raseerimine
  • Lihtne ja muretu raseerimine
  • Lihtne ja muretu raseerimine

Tootmine lõpetatud

Shaver series 1000Kuivkasutusega pardel, Series 1000

S1332/41

4.6
| (618) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet
Lihtne ja muretu raseerimine
Philips Shaver Series 1000 tagab lihtsa ja mugava raseerimise ning seda taskukohase hinna eest. Lisaks on see varustatud iseterituvate PowerCuti lõiketeradega ja on täielikult pestav.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

Lihtne ja muretu raseerimine

  • PowerCuti lõiketerad

  • Ühe puudutusega avatav

  • Nii juhtmega kui juhtmeta lahendus

Libiseb üle naha, jättes sileda ja ühtlase tulemuse

Libiseb üle naha, jättes sileda ja ühtlase tulemuse

Philipsi pardel tagab puhta ja mugava viimistluse. Selle 27 PowerCut tera lõikavad igat karva otse naha pinnalt, tagades iga kord ühtlase ja sileda raseerimise. 

Lihtsaks puhastamiseks ühe puudutusega avatav

Lihtsaks puhastamiseks ühe puudutusega avatav

Elektrilise pardli puhastamine on lihtne. Saate hõlpsalt avada raseerimispea ja seda vee all puhtaks loputada.

Kasutage juhtmega või ilma

Kasutage juhtmega või ilma

Kasutage oma pardlit mugavaks juhtmeta raseerimiseks. Kui aku on tühi, siis võite pardli vooluvõrku ühendada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

618

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

06/02/2023

Eesti

Eesti

Hind hea, kvaliteet väga hea

Lihtne ning mugav kasutada. Aku kestab väga hästi ning masin teeb enda tööd hästi.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 1000 S1332/41 Kuivkasutusega pardel, Series 1000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 1000 S1332/41 Kuivkasutusega pardel, Series 1000

07/01/2026

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Labs produkts!

Ar produktu esmu apmierināt un to ieteiktu arī citiem.

Positiivsed omadused

Viss labi

Negatiivsed omadused

Nekas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver 1000 Series S1142/00 Elektriskais skuveklis

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver 1000 Series S1142/00 Elektriskais skuveklis

25/11/2025

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Perfekti.

Tas ko es gaidīju - tiešām perfekta skūšanās bez ādas kairinājuma. Strādā lieliski.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver 3000X Series X3003/00 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver 3000X Series X3003/00 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 