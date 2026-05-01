TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Võimas raseerimine, mis on nahale õrn
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Võimas raseerimine, mis on nahale õrn
  • Võimas raseerimine, mis on nahale õrn
  • Võimas raseerimine, mis on nahale õrn
  • Võimas raseerimine, mis on nahale õrn
  • Võimas raseerimine, mis on nahale õrn
  • Võimas raseerimine, mis on nahale õrn
  • Võimas raseerimine, mis on nahale õrn
  • Võimas raseerimine, mis on nahale õrn
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Võimas raseerimine, mis on nahale õrn
  • Võimas raseerimine, mis on nahale õrn
  • Võimas raseerimine, mis on nahale õrn
  • Võimas raseerimine, mis on nahale õrn
  • Võimas raseerimine, mis on nahale õrn
  • Võimas raseerimine, mis on nahale õrn
  • Võimas raseerimine, mis on nahale õrn

Tootmine lõpetatud

Shaver series 5000Wet & Dry elektriline pardel

S5587/30

4.6
| (1337) Auhinnad | 92% soovitab seda toodet
Võimas raseerimine, mis on nahale õrn
Philips Series 5000 tagab jõulise raseerimise, lõigates iga tõmbega veelgi rohkem karvu*. SkinIQ tehnoloogiaga pardel tuvastab teie karvatihedust ja kohandab seadme tööd vastavalt sellele, tagades täiustatud nahakaitse.
Kuva kõik eelised
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

koos SkinIQ tehnoloogiaga

Võimas raseerimine, mis on nahale õrn

  • SteelPrecisioni terad

  • PowerAdapti andur

  • 360-D painduvad raseerimispead

  • Integreeritud väljalükatav piirel

Lõikab iga liigutusega rohkem karvu

Lõikab iga liigutusega rohkem karvu

Võimas, kuid õrn, 45 iseterituvat SteelPrecision'i lõiketera sellel Philipsi pardlil teevad kuni 90,000 lõiketoimingut minutis, lõigates ühe liigutusega rohkem karvu**, et saavutada puhas ja mugav viimistlus.

Pardel, mis on võimeline habemeid taltsutama

Pardel, mis on võimeline habemeid taltsutama

Nutikas näokarvade andur tuvastab karvatihedust 125 korda sekundis. Tehnoloogia kohandab jõudlust automaatselt, tagades hõlpsa ja õrna raseerimise.

Järgib teie näo ainulaadseid jooni

Järgib teie näo ainulaadseid jooni

Philipsi elektripardlil on täiesti painduvad pead, mis on disainitud pöörlema 360°, et raseerida põhjalikult ja mugavalt.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

    • SH71

    SH71
    Asendusterad

    SH71/50
    • SteelPrecision lõiketerad
    • Sobib S7000 seeriale
    • Sobib S5000 nurgelistele mudelitele
    • Sobib 500 seeriale
    • Ei sobi S5000 ümara kujuga mudelitele

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.6

5-st

1337

Auhinnad

92%

soovitab seda toodet

01/05/2026

Eesti

Eesti

Hea pardel.

Mudel 55886/30 on korralik pardel. Ostsin just proovisin tema tööd! Soovitan!

Positiivsed omadused

Korralik pardel, raseerib hästi! Soovitan.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver Series 5000 S5886/30 Wet & Dry elektripardel

Date of Use 2026-05-01

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver Series 5000 S5886/30 Wet & Dry elektripardel

Date of Use 2026-05-01

11/04/2026

Eesti

Eesti

Korralik toode.

Kõik meeldib. Soovitan. Väga rikkalik komplekt - kõik sees.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver Series 5000 S5886/38 Wet & Dry elektripardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver Series 5000 S5886/38 Wet & Dry elektripardel

26/05/2024

Eesti

Eesti

Suurepärane pardel

Kui otsite uut pardlit, siis see on see! Mugav kasutada ka duši all. Lihtne ja mugav puhastada. Hoiab lõigatudkarvad pardli sees, nii ei lähe need lendlema. Täppispiirel on suurepärane. Mulle väga meeldib see toode. Soovitan!

Positiivsed omadused

Duši all saab kasutada, mugav. Teeb oma töö ära

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver Series 5000 S5887/30 Wet & Dry elektriline pardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver Series 5000 S5887/30 Wet & Dry elektriline pardel

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 

  1. Testides võrreldud Philips Series 3000 mudeliga.