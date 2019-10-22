TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Täiuslikkus igas käetõmbes
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Täiuslikkus igas käetõmbes
  • Täiuslikkus igas käetõmbes
  • Täiuslikkus igas käetõmbes
  • Täiuslikkus igas käetõmbes
  • Täiuslikkus igas käetõmbes
  • Täiuslikkus igas käetõmbes
  • Täiuslikkus igas käetõmbes
  • Täiuslikkus igas käetõmbes
  • Täiuslikkus igas käetõmbes
  • Täiuslikkus igas käetõmbes
  • Täiuslikkus igas käetõmbes
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Täiuslikkus igas käetõmbes
  • Täiuslikkus igas käetõmbes
  • Täiuslikkus igas käetõmbes
  • Täiuslikkus igas käetõmbes
  • Täiuslikkus igas käetõmbes
  • Täiuslikkus igas käetõmbes
  • Täiuslikkus igas käetõmbes
  • Täiuslikkus igas käetõmbes
  • Täiuslikkus igas käetõmbes
  • Täiuslikkus igas käetõmbes

Tootmine lõpetatud

Shaver series 9000Märg- ja kuivkasutusega pardel

S9031/12

4.6
| (235) Auhinnad | 92% soovitab seda toodet

1 auhind

Täiuslikkus igas käetõmbes
Shaver 9000 on meie seni täiustatuim raseerija. Ainulaadne Contour Detecti tehnoloogia tagab iga näokontuuri ülihea katvuse ja V-Tracki süsteem suunab karvad täpseima tulemuse saavutamiseks parimasse asendisse.
Kuva kõik eelised
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

Raseerib 20% rohkem karvu* ühe käetõmbega

Täiuslikkus igas käetõmbes

  • V-Track Precision lõiketerad

  • 8-suunalised ContourDetecti otsakud

  • SmartClicki täppispiirel

Terad suunavad karvad täiuslikult nahalähedaseks lõikamiseks sobivasse asendisse

Terad suunavad karvad täiuslikult nahalähedaseks lõikamiseks sobivasse asendisse

Saavutage täiuslikult nahalähedane raseerimine. Patenditud V-Track Precisioni lõiketerad suunavad iga karva õrnalt parimasse asendisse, sealhulgas isegi nahalähedaselt asetuvad ja erineva pikkusega karvad. 30% nahalähedasem raseerimine väiksema arvu tõmmetega tagab naha suurepärase seisundi.

Pead painduvad 8 eri suunas, et tagada suurepärane tulemus

Pead painduvad 8 eri suunas, et tagada suurepärane tulemus

8-suunalised ContourDetecti raseerimispead järgivad iga teie näo ja kaela kontuuri. Raseerite iga tõmbega 20% rohkem karvu. Tulemuseks on ülimalt nahalähedane ja sile raseerimine.

Mugav kuivraseerimine või värskendav märgraseerimine Aquatec'iga

Mugav kuivraseerimine või värskendav märgraseerimine Aquatec'iga

Valige, kuidas soovite raseerida. Tänu Aquatec Wet & Dry tihendile saate valida kiire ja mugava kuivraseerimise või geeli või vahuga märgraseerimise vahel, seda kas või duši all.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

    • SH91

    SH91
    Asendusterad

    SH91/50
    • NanoTech DualPrecisioni lõiketerad
    • Sobib S8000, S9000 ja i9000 seeriaga
    • Sobib seeria S9000 Prestige jaoks
    • Sobib seeria i9000 Prestige jaoks

Auhinnad

  • Award image AWARD-612383

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.6

5-st

235

Auhinnad

92%

soovitab seda toodet

2

22/10/2019

Eesti

Eesti

Olen selle tootaga väga rahul.

Pardlit on mugava käes hoida ja libiseb nahal hästi. Mugav nii märg- kui kuivkasutusel.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 S9031/12 Märg- ja kuivkasutusega pardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 S9031/12 Märg- ja kuivkasutusega pardel

25/03/2018

Eesti

Eesti

Väga hea pardel

Väga hea näo kontuure jälgiv süsteem, kaua kestev aku- 1 laadimisega iga päev kasutades ca 14 päeva.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 S9111/31 Märg- ja kuivkasutusega pardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 S9111/31 Märg- ja kuivkasutusega pardel

28/01/2018

Eesti

Eesti

Väga hea

Võrreldes eelmise RQ1155 mudeliga on tulemus tunduvalt parem. Kaherealine lõiketera on super.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 S9031/12 Märg- ja kuivkasutusega pardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 S9031/12 Märg- ja kuivkasutusega pardel

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 

  1. Lõikab kuni 20% rohkem karvu (võrreldes mudeliga SensoTouch)