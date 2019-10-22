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Tootmine lõpetatud
V-Track Precision lõiketerad
8-suunalised ContourDetecti otsakud
SmartClicki täppispiirel
Saavutage täiuslikult nahalähedane raseerimine. Patenditud V-Track Precisioni lõiketerad suunavad iga karva õrnalt parimasse asendisse, sealhulgas isegi nahalähedaselt asetuvad ja erineva pikkusega karvad. 30% nahalähedasem raseerimine väiksema arvu tõmmetega tagab naha suurepärase seisundi.
8-suunalised ContourDetecti raseerimispead järgivad iga teie näo ja kaela kontuuri. Raseerite iga tõmbega 20% rohkem karvu. Tulemuseks on ülimalt nahalähedane ja sile raseerimine.
Valige, kuidas soovite raseerida. Tänu Aquatec Wet & Dry tihendile saate valida kiire ja mugava kuivraseerimise või geeli või vahuga märgraseerimise vahel, seda kas või duši all.
Auhinnad
4.6
5-st
235
Auhinnad
92%
soovitab seda toodet
Grande11
22/10/2019
Eesti
Olen selle tootaga väga rahul.
Pardlit on mugava käes hoida ja libiseb nahal hästi. Mugav nii märg- kui kuivkasutusel.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 S9031/12 Märg- ja kuivkasutusega pardel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 S9031/12 Märg- ja kuivkasutusega pardel
Arvo1
25/03/2018
Eesti
Väga hea pardel
Väga hea näo kontuure jälgiv süsteem, kaua kestev aku- 1 laadimisega iga päev kasutades ca 14 päeva.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 S9111/31 Märg- ja kuivkasutusega pardel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 S9111/31 Märg- ja kuivkasutusega pardel
kiilas
28/01/2018
Eesti
Väga hea
Võrreldes eelmise RQ1155 mudeliga on tulemus tunduvalt parem. Kaherealine lõiketera on super.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 S9031/12 Märg- ja kuivkasutusega pardel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 S9031/12 Märg- ja kuivkasutusega pardel
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.
Lõikab kuni 20% rohkem karvu (võrreldes mudeliga SensoTouch)