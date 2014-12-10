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Tootmine lõpetatud

Philips AventKäsi-rinnapump

SCF300/20

4.4
| (7) Auhinnad | 86% soovitab seda toodet
Pumbake rohkem. Kiiresti.
Ainulaadne Philips Aventi BPA-vaba käsi-rinnapump SCF300/20 on veelgi tõhusam. Kliiniliselt on tõestatud, et sellega on võimalik välja pumbata rohkem piima kui meditsiinilise topeltelektripumbaga*.
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Loodusest inspireeritud rinnapump

Pumbake rohkem. Kiiresti.

  • Komplekti kuulub 125 ml lutipudel

Patenteeritud eritumise massaažipadjake

Patenteeritud eritumise massaažipadjake

Philips Aventi rinnapumba viis pehmet lehekujulist massaažipatja liiguvad pumpamise ajal õrnalt sisse ja välja ning imiteerivad vaakumi abil beebi imemisliigutusi.

Õrn vaakum imiteerib beebi imemist, nii et piim eritub püsivalt

Õrnalt tõmbav vaakum imiteerib beebi imemist ning tekitab püsiva piimavoo, vähendades pumpamise tarvet.

Massaažipadjakesed vallandavad loomuliku piimavoo nii, nagu beebi imedes seda teeb

Massaažipadjakesed vallandavad loomuliku piimavoo nii, nagu beebi imedes seda teeb

Philips Aventi rinnapumba patenteeritud massaažipadjad liiguvad sisse ja välja, jäljendades beebi imemisliigutusi, ning on mõeldud kiire loomuliku eritumise stimuleerimiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.4

5-st

7

Auhinnad

86%

soovitab seda toodet

4
3
2

10/12/2014

Polska

Polska

Ideał

Przy kompletowaniu wyprawki do szpitala, laktator był ostatnią rzeczą, której nie miałam i przy której wyborze miałam największy problem. Pani w sklepie poleciła mi właśnie ten - Avent'a. Pomimo, że był ciut droższy, było warto szczególnie jeśli miałby od tego zależeć mój komfort. Laktator jest lekki, prosty w obsłudze. Bez problemu się go myje i składa. Masująca nakładka, stymulująca ściąganie pokarmu - cudo! Choć obawiałam się, że ta czynność jest bolesna i stresująca - z Avent'em przekonałam się, ze tak nie jest.

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See arvustus tehti tootele SCF300/20 Laktator ręczny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF300/20 Laktator ręczny

31/10/2019

Україна

Україна

Это прекрасный продукт обладает хорошими функциями

Хороший молокоотсос , очень удобный в и использовании , легко разбирается , чтобы помыть его после использования , компактный для того чтобы взять в поездку не занимает много места . Рекомендую очень хороший !

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See arvustus tehti tootele SCF300/20 Ручний молоковідсмоктувач

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF300/20 Ручний молоковідсмоктувач

20/05/2022

Srbija

Srbija

Za sve mama spas

Pumpica je sjajna, praktična a čašice savršeno čuvaju mlekce

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF300/20 Ručna pumpica za grudi

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF300/20 Ručna pumpica za grudi

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. 0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011

  2. Kliiniliselt tõestatult väljutab enneaegsete lastega emade puhul järjestikusel pumpamisel piima 20 minuti jooksul rohkem kui meditsiiniline topelt-rinnapump.