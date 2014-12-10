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Tootmine lõpetatud
Komplekti kuulub 125 ml lutipudel
Philips Aventi rinnapumba viis pehmet lehekujulist massaažipatja liiguvad pumpamise ajal õrnalt sisse ja välja ning imiteerivad vaakumi abil beebi imemisliigutusi.
Õrnalt tõmbav vaakum imiteerib beebi imemist ning tekitab püsiva piimavoo, vähendades pumpamise tarvet.
Philips Aventi rinnapumba patenteeritud massaažipadjad liiguvad sisse ja välja, jäljendades beebi imemisliigutusi, ning on mõeldud kiire loomuliku eritumise stimuleerimiseks.
4.4
5-st
7
Auhinnad
86%
soovitab seda toodet
Hejj
10/12/2014
Polska
Ideał
Przy kompletowaniu wyprawki do szpitala, laktator był ostatnią rzeczą, której nie miałam i przy której wyborze miałam największy problem. Pani w sklepie poleciła mi właśnie ten - Avent'a. Pomimo, że był ciut droższy, było warto szczególnie jeśli miałby od tego zależeć mój komfort. Laktator jest lekki, prosty w obsłudze. Bez problemu się go myje i składa. Masująca nakładka, stymulująca ściąganie pokarmu - cudo! Choć obawiałam się, że ta czynność jest bolesna i stresująca - z Avent'em przekonałam się, ze tak nie jest.
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See arvustus tehti tootele SCF300/20 Laktator ręczny
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See arvustus tehti tootele SCF300/20 Laktator ręczny
Vishenka
31/10/2019
Україна
Это прекрасный продукт обладает хорошими функциями
Хороший молокоотсос , очень удобный в и использовании , легко разбирается , чтобы помыть его после использования , компактный для того чтобы взять в поездку не занимает много места . Рекомендую очень хороший !
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See arvustus tehti tootele SCF300/20 Ручний молоковідсмоктувач
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See arvustus tehti tootele SCF300/20 Ручний молоковідсмоктувач
Tanja5
20/05/2022
Srbija
Za sve mama spas
Pumpica je sjajna, praktična a čašice savršeno čuvaju mlekce
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See arvustus tehti tootele SCF300/20 Ručna pumpica za grudi
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See arvustus tehti tootele SCF300/20 Ručna pumpica za grudi
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011
Kliiniliselt tõestatult väljutab enneaegsete lastega emade puhul järjestikusel pumpamisel piima 20 minuti jooksul rohkem kui meditsiiniline topelt-rinnapump.