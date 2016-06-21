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Tootmine lõpetatud
Lihtne liikvel olles kasutada
Pehme massaažipadjaga pump
Komplektis on 3 säilitustassi
Ülipehme lutt vastsündinule
Tänu rinnapumba ainulaadsele disainile voolab piim rinnast otse lutipudelisse, isegi sirge seljaga istudes. See tähendab, et saate istuda pumpamise ajal mugavamas asendis: te ei pea ettepoole kummarduma selleks, et kogu piim voolaks pudelisse. Mugav isteasend ja lõõgastunud olek pumpamise ajal aitavad loomulikult kaasa piima hõlpsamale voolamisele.
Piimavoolu mugavaks ja õrnaks stimuleerimiseks on meie massaažipadjal uus sametpehme pealispind, mis tundub naha vastas soe. Padi on disainitud nii, et see imiteerib õrnalt teie beebi imemisliigutusi, et piima eritumist stimuleerida.
Kasutage ühte ja sedasama tassi, et piima pumbata, hoiustada ja beebit toita. Ideaalne piima säilitamiseks külmikus või sügavkülmikus.
4.9
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53
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Anonimka
21/06/2016
Eesti
Kinnitatud ostja
Отличная покупка лично для меня.
Очень удобный молокоотсос! Хорошо разбирается и собирается, легко мыть. В наборе 3 полезных баночки и крышки для хранения сцеженного. Очень приятный дизайн и цвет. Советую всем, кто хочет купить мануальный молокоотсос.
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See arvustus tehti tootele SCF330/13 Käsi-rinnapump, 3 tassi
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See arvustus tehti tootele SCF330/13 Käsi-rinnapump, 3 tassi
vilija
15/07/2019
Lietuva
patogus, efektyvus
Buvo tikras išsigelbėjimas auginant visus 3 vaikus. patogus naudoti, efektyviai surenka pieną, patogiai prisiglaudžia prie krūties, patogu plauti ir valyti, dezinfekuoti.
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See arvustus tehti tootele SCF330/13 Rankinis pientraukis su 3 puodeliais
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF330/13 Rankinis pientraukis su 3 puodeliais
eeemmmaaa
29/06/2016
Lietuva
Patenkinta mama ir sotus mažylis
Šis puikus atradimas pranoko visus mano lūkesčius. Man tai buvo pagalbininkas Nr.1. Dėka jo pasisekė laimingai maitini mažylę. Kai reikėjo kur išvykti paliekant mažylę namuose, greitai ir be jokių problemų galėjau nusitraukti pienuką į indelį ar tiesiai į buteliuką ir nesijaudinti, kad vaikas liks alkanas. Kai buvo pienuko gamybos krizės - padėjo atstatyti laktaciją.
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See arvustus tehti tootele SCF330/13 Rankinis pientraukis su 3 puodeliais
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF330/13 Rankinis pientraukis su 3 puodeliais
Tõhusus sõltub toote tehnilisest seisukorrast
BPA-vaba rinnapump: seotud ainult pudeli ja teiste rinnapiimaga kokkupuutuvate osadega. Kooskõlas ELi määrusega nr 10/2011