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  • Mugavam, rohkem piima, lihtne liikvel olles kasutada*

Tootmine lõpetatud

Philips AventKäsi-rinnapump, 3 tassi

SCF330/13

4.9
| (53) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Mugavam, rohkem piima, lihtne liikvel olles kasutada*
Istuge mugavalt ja keha ette kallutamata tänu meie pehmele massaažipadjale, mis stimuleerib õrnalt piimavoolu. Aventi käsi-rinnapumbal on vähe osi, mistõttu on seda lihtne kokku panna, kasutada ja puhastada. Kerge ja kompaktne seade lihtsustab piima pumpamist liikvel olles.
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Massaažipadjaga käsi-rinnapump

Mugavam, rohkem piima, lihtne liikvel olles kasutada*

  • Lihtne liikvel olles kasutada

  • Pehme massaažipadjaga pump

  • Komplektis on 3 säilitustassi

  • Ülipehme lutt vastsündinule

Mugavam pumpamisasend tänu ainulaadsele disainile

Mugavam pumpamisasend tänu ainulaadsele disainile

Tänu rinnapumba ainulaadsele disainile voolab piim rinnast otse lutipudelisse, isegi sirge seljaga istudes. See tähendab, et saate istuda pumpamise ajal mugavamas asendis: te ei pea ettepoole kummarduma selleks, et kogu piim voolaks pudelisse. Mugav isteasend ja lõõgastunud olek pumpamise ajal aitavad loomulikult kaasa piima hõlpsamale voolamisele.

Pehme massaažipadi, mis tundub soe

Pehme massaažipadi, mis tundub soe

Piimavoolu mugavaks ja õrnaks stimuleerimiseks on meie massaažipadjal uus sametpehme pealispind, mis tundub naha vastas soe. Padi on disainitud nii, et see imiteerib õrnalt teie beebi imemisliigutusi, et piima eritumist stimuleerida.

Komplektis on 3 eri kasutusvõimalustega piima säilitustassi

Komplektis on 3 eri kasutusvõimalustega piima säilitustassi

Kasutage ühte ja sedasama tassi, et piima pumbata, hoiustada ja beebit toita. Ideaalne piima säilitamiseks külmikus või sügavkülmikus.

Tehnilised andmed

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4.9

5-st

53

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
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21/06/2016

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Отличная покупка лично для меня.

Очень удобный молокоотсос! Хорошо разбирается и собирается, легко мыть. В наборе 3 полезных баночки и крышки для хранения сцеженного. Очень приятный дизайн и цвет. Советую всем, кто хочет купить мануальный молокоотсос.

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See arvustus tehti tootele SCF330/13 Käsi-rinnapump, 3 tassi

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See arvustus tehti tootele SCF330/13 Käsi-rinnapump, 3 tassi

15/07/2019

Lietuva

Lietuva

patogus, efektyvus

Buvo tikras išsigelbėjimas auginant visus 3 vaikus. patogus naudoti, efektyviai surenka pieną, patogiai prisiglaudžia prie krūties, patogu plauti ir valyti, dezinfekuoti.

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See arvustus tehti tootele SCF330/13 Rankinis pientraukis su 3 puodeliais

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See arvustus tehti tootele SCF330/13 Rankinis pientraukis su 3 puodeliais

29/06/2016

Lietuva

Lietuva

Patenkinta mama ir sotus mažylis

Šis puikus atradimas pranoko visus mano lūkesčius. Man tai buvo pagalbininkas Nr.1. Dėka jo pasisekė laimingai maitini mažylę. Kai reikėjo kur išvykti paliekant mažylę namuose, greitai ir be jokių problemų galėjau nusitraukti pienuką į indelį ar tiesiai į buteliuką ir nesijaudinti, kad vaikas liks alkanas. Kai buvo pienuko gamybos krizės - padėjo atstatyti laktaciją.

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See arvustus tehti tootele SCF330/13 Rankinis pientraukis su 3 puodeliais

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF330/13 Rankinis pientraukis su 3 puodeliais

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Lahtiütlused

  1. Tõhusus sõltub toote tehnilisest seisukorrast 

  1. BPA-vaba rinnapump: seotud ainult pudeli ja teiste rinnapiimaga kokkupuutuvate osadega. Kooskõlas ELi määrusega nr 10/2011