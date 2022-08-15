Ideaalsed toidu säilitamiseks nii kodus kui ka eemal

Philips Aventi toidu säilitustassid on mitmekülgsed, lihtsasti kasutatavad ja disainitud nii, et need kasvaksid koos Teie lapsega. Tassid on ideaalsed toidu säilitamiseks nii kodus kui ka kodust eemal.