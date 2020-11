Ideaalsed toidu hoidmiseks nii kodus kui ka kodust eemal

Philips Aventi toidu säilitamise tassid on mitmekülgsed, lihtsasti kasutatavad ja disainitud nii, et need kasvaksid koos teie lapsega. Tassid on ideaalsed toidu hoidmiseks nii kodus kui ka väljas. Vaadake kõiki eeliseid