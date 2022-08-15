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  • Ideaalsed toidu säilitamiseks nii kodus kui ka eemal
  • Ideaalsed toidu säilitamiseks nii kodus kui ka eemal
  • Ideaalsed toidu säilitamiseks nii kodus kui ka eemal
  • Ideaalsed toidu säilitamiseks nii kodus kui ka eemal
  • Ideaalsed toidu säilitamiseks nii kodus kui ka eemal
  • Ideaalsed toidu säilitamiseks nii kodus kui ka eemal

Philips AventToidu säilitustass

SCF721/20

4.8
| (46) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet
Ideaalsed toidu säilitamiseks nii kodus kui ka eemal
Philips Aventi toidu säilitustassid on mitmekülgsed, lihtsasti kasutatavad ja disainitud nii, et need kasvaksid koos Teie lapsega. Tassid on ideaalsed toidu säilitamiseks nii kodus kui ka kodust eemal.
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Lekkekindla kaanega

Ideaalsed toidu säilitamiseks nii kodus kui ka eemal

  • Komplekt

Ohutuks hoiustamiseks ja transpordiks

Ohutuks hoiustamiseks ja transpordiks

Philips Aventi säilitustassidel on kaas, mis tagab kindla tihenduse, et säilitamine ja transportimine oleks mugav.

Kuupäevade ja sisu lihtsaks jälgimiseks

Kuupäevade ja sisu lihtsaks jälgimiseks

Kuupäevade ja sisu lihtsaks jälgimiseks.

Organiseeritud külmik ja külmuti

Organiseeritud külmik ja külmuti

Et saavutada organiseeritud külmik ja külmuti.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

46

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

3

15/08/2022

Eesti

Eesti

Imehead toidusäilitustopsid

Lihtne hoiustada beebitoitu, hiljem hea soojendada sama topsiga. Ideaalsed topsid, toidu hoiustamiseks ka lühiajaliselt ja kodust välja minnes. Super!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF720/10 Aventi toidu säilitamise tassid

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF720/10 Aventi toidu säilitamise tassid

15/07/2019

Lietuva

Lietuva

puikus indelis vaiko maistui

puikus indelis, bekvapis, lengvai plaunasi, patogu laikyti miastą

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF721/20 Maisto laikymo puodeliai

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF721/20 Maisto laikymo puodeliai

12/04/2019

Україна

Україна

Ці контейнери дуже зручні і легкі у використанні.

Контейнери легко миються, як в посудомийці, так і в ручну, в них зручно заморожувати, просто зберігати в холодильнику різну їжу окремими порціями, брати з собою в дорогу будь-які продукти для перекусу і повноцінного прийому їжі. Мають зручну розмітку. Гарно тримають температуру, можна використовувати для підігріву у мікрохвильовій печі.Для мене незамінна річ у повсякденному житті мами з маленькою дитиною.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF721/20 Контейнери для зберігання їжі

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF721/20 Контейнери для зберігання їжі

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