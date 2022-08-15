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Komplekt
Philips Aventi säilitustassidel on kaas, mis tagab kindla tihenduse, et säilitamine ja transportimine oleks mugav.
Kuupäevade ja sisu lihtsaks jälgimiseks.
Et saavutada organiseeritud külmik ja külmuti.
4.8
5-st
46
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
Greeeteee
15/08/2022
Eesti
Imehead toidusäilitustopsid
Lihtne hoiustada beebitoitu, hiljem hea soojendada sama topsiga. Ideaalsed topsid, toidu hoiustamiseks ka lühiajaliselt ja kodust välja minnes. Super!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF720/10 Aventi toidu säilitamise tassid
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF720/10 Aventi toidu säilitamise tassid
vilija
15/07/2019
Lietuva
puikus indelis vaiko maistui
puikus indelis, bekvapis, lengvai plaunasi, patogu laikyti miastą
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF721/20 Maisto laikymo puodeliai
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF721/20 Maisto laikymo puodeliai
kote23
12/04/2019
Україна
Ці контейнери дуже зручні і легкі у використанні.
Контейнери легко миються, як в посудомийці, так і в ручну, в них зручно заморожувати, просто зберігати в холодильнику різну їжу окремими порціями, брати з собою в дорогу будь-які продукти для перекусу і повноцінного прийому їжі. Мають зручну розмітку. Гарно тримають температуру, можна використовувати для підігріву у мікрохвильовій печі.Для мене незамінна річ у повсякденному житті мами з маленькою дитиною.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF721/20 Контейнери для зберігання їжі
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF721/20 Контейнери для зберігання їжі
Tõhusus sõltub toote tehnilisest seisukorrast