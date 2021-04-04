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  • Mugavam, rohkem piima, lihtne kaasa võtta*
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  • Mugavam, rohkem piima, lihtne kaasa võtta*
  • Mugavam, rohkem piima, lihtne kaasa võtta*
  • Mugavam, rohkem piima, lihtne kaasa võtta*
  • Mugavam, rohkem piima, lihtne kaasa võtta*
  • Mugavam, rohkem piima, lihtne kaasa võtta*
  • Mugavam, rohkem piima, lihtne kaasa võtta*
  • Mugavam, rohkem piima, lihtne kaasa võtta*
  • Mugavam, rohkem piima, lihtne kaasa võtta*
  • Mugavam, rohkem piima, lihtne kaasa võtta*
  • Mugavam, rohkem piima, lihtne kaasa võtta*
  • Mugavam, rohkem piima, lihtne kaasa võtta*
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  • Mugavam, rohkem piima, lihtne kaasa võtta*
  • Mugavam, rohkem piima, lihtne kaasa võtta*
  • Mugavam, rohkem piima, lihtne kaasa võtta*
  • Mugavam, rohkem piima, lihtne kaasa võtta*
  • Mugavam, rohkem piima, lihtne kaasa võtta*
  • Mugavam, rohkem piima, lihtne kaasa võtta*
  • Mugavam, rohkem piima, lihtne kaasa võtta*
  • Mugavam, rohkem piima, lihtne kaasa võtta*
  • Mugavam, rohkem piima, lihtne kaasa võtta*
  • Mugavam, rohkem piima, lihtne kaasa võtta*

Tootmine lõpetatud

Philips AventKäsi-rinnapump koos pudeliga

SCF330/20

4.8
| (546) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet

1 auhind

Mugavam, rohkem piima, lihtne kaasa võtta*
Istuge mugavalt ja keha ette kallutamata tänu meie pehmele massaažipadjale, mis stimuleerib õrnalt piimavoolu. Aventi käsi-rinnapumbal on vähe osi, mistõttu on seda lihtne kokku panna, kasutada ja puhastada. Kerge ja kompaktne seade lihtsustab piima pumpamist liikvel olles.
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emad soovitavad1

Massaažipadjaga käsi-rinnapump

Mugavam, rohkem piima, lihtne kaasa võtta*

  • Lihtne liikvel olles kasutada

  • Pehme massaažipadjaga pump

  • Kaasas lutipudel ja lutt

  • Reisikate ja tihendusketas

Spetsiaalne kuju tagab lõõgastava asendi

Spetsiaalne kuju tagab lõõgastava asendi

Tänu rinnapumba ainulaadsele kujule voolab piim rinnast otse lutipudelisse, isegi sirge seljaga istudes. See tähendab, et saate istuda pumpamise ajal mugavamas asendis: te ei pea selleks ettepoole kummarduma, et kogu piim pudelisse voolaks. Mugav istumisasend ja lõõgastunud olek pumpamise ajal aitavad kaasa piima hõlpsamale voolamisele.

Pehme massaažipadi stimuleerib piima voolamist

Pehme massaažipadi stimuleerib piima voolamist

Piimavoolu mugavaks ja õrnaks stimuleerimiseks on meie massaažipadjal uus sametpehme pealispind, mis tundub naha vastas soe. Lehekujuline padjake on disainitud nii, et see imiteerib õrnalt teie beebi imemisliigutusi, et piima eritumist stimuleerida.

Kerge kompaktne disain

Kerge kompaktne disain

Rinnapump on väike ja kerge, mistõttu on seda lihtne hoiundada ja transportida ning pumpamine on ringi liikudes diskreetsem.

Tehnilised andmed

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4.8

5-st

546

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

04/04/2021

Eesti

Eesti

Philips Avent manuaalne rinnapump

Philips Avent manuaalne rinnapump on esimene pump mida olen kasutanud. Enne kasutama hakkamist oli mul palju küsimusi, kas see on valus, ebameeldiv või on seda hoopis raske kasutada, äkki hakkab ette jääma. Aga koheselt kui pump sai kasutusele võetud, sain aru, et kõik hirmud olid asjata. Lehtri pealispind on mõnusast pehmest silikoonist ning pump imiteerib justkui lapse söömist, samal ajal õrnalt stimuleerides, olin väga positiivselt üllatunud. Pump on mõnusalt väike ning seda on väga mugav käes hoida. Oma suuruse tõttu on seda ka hea vajadusel kaasa võtta kuna see ei võta palju ruumi. Osasid on pumbal vähe ning ka pesta on seda üpriski mugav. Selle komplekti juures on hea ka see, et peale pumpamist saab kiiresti pudelile peale keerata luti otsiku ning last toitma asuda. Kokkuvõtteks võib öelda, et ma olin väga üllatunud ja rahul ning ei leidnud midagi negatiivset. Laps on õnnelik, emme on õnnelik ja suured tänud, et sain võimaluse seda toodet katsetada. Kindlasti soovitan ka teistele!

Positiivsed omadused

Mugav, väike, hea kaasa võtta, vähe osi, mis tõttu on kerge pesta

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF330/20 Käsi-rinnapump koos pudeliga

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF330/20 Käsi-rinnapump koos pudeliga

31/03/2021

Eesti

Eesti

Philips Avent rinnapump

Sain proovida Philips Avent manuaalset rinnapumpa. Minu arvamus sellest on totaalselt erinev kui algselt eeldasin. Kuna olen proovinud erinevaid manuaalseid, siis ilmselt olen sattunud lihtsalt kehvade valikute peale. Küll käsi väsib vajutamisest ära ja küll ei toimi korralikult jnejne... Kui seda sain esimest korda katsetada, sain aru et see tõesti toimib ülihästi ning pole mingit vaeva ega jauramist. Erinevalt mõnest teisest hakkas piim koheselt tulema. Vajutada on seda väga kerge. Meeldib, et seda on kerge kõikjale kaasa võtta. Sellel on ka nn reisiklapp mille paned siis peale kui pead juhuslikult pumpamise hetkeks pooleli jätma, et piim välja ei jookseks, kui peaks kogemata ümber minema. Lutipudeli korgil on ka sees väikesed õhuaugud. Lutipudelit saab kasutada ka säilitustopsina, kui panna lutiotsa asemel kork. Lisaks on seda ka väga lihtne lahti võtta, puhastada ning kokku panna. Polnud mingeid juhiseid vajagi. Pakis on kaasas ka rinnapadjad, mida proovida. Samamoodi võin väita, et töötavad imehästi. Pump on väga mugav ja soovitan seda teistelegi. Päikest!

Positiivsed omadused

Plusse jagub palju.

Negatiivsed omadused

Miinuseid ei leidnud.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF330/20 Käsi-rinnapump koos pudeliga

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF330/20 Käsi-rinnapump koos pudeliga

11/12/2019

Eesti

Eesti

Rinnapump

Minu pisike preili on 3,5 kuune. Ta oli 5 nädalat enneaegne ja tänu sellele ei jaksanud ta alguses ise rinnast enda kõhtu täis süüa. Olen pidanud esimesest päevast peale kõik tema toidukorrad välja pumpama. Kahjuks harjus ta lihtsama toidu saamisega ära ja rinnale ma teda ei saanudki. Nüüd saime võimaluse proovida Philips Aventi rinnapumpa. Kuna mul on ka võrdlus varasemalt teise tootja rinnapumbaga, siis võin öelda, et ma oli uuest pumbast vaimustuses. Aventi rinnapump on nii palju kergem ja käepärasem kasutada. Aval, mis rinnale kinnitub, on masseerivad padjakesed, mis aitavad kaasa piima kergemaks voolamiseks. Beebi jaoks on ka kaasas lutipudeli ots, mis talle väga sobib. Me oleme väga rahul ja meie elu teeb see rinnapump kindlasti nii palju kergemaks! Kindlasti soovitan seda pumpa!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF330/20 Käsi-rinnapump koos pudeliga

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF330/20 Käsi-rinnapump koos pudeliga

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Lahtiütlused

  1. Tõhusus sõltub toote tehnilisest seisukorrast 

  1. Kliiniliselt tõestatud mugavus. Katses osalenud 110 ema eelistasid juhtiva konkurendi tootega võrreldes Philips Aventi toodet.

  2. Suurem mugavus: 73% Ühendkuningriigi 73-st rinnaga toitvast emast leidis, et see rinnapump oli mugavam kui nende senine rinnapump (tavaline turul müüdav kaubamärk).

  3. Sõltumatud teadusuuringud on tõestanud, et stressitaseme ja piima tekkimise vahel võib olla seos. Vt: www.philips.com/avent

  4. BPA-vaba rinnapump: seotud ainult pudeli ja teiste rinnapiimaga kokkupuutuvate osadega. Kooskõlas ELi määrusega nr 10/2011