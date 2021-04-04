Philips Avent manuaalne rinnapump on esimene pump mida olen kasutanud. Enne kasutama hakkamist oli mul palju küsimusi, kas see on valus, ebameeldiv või on seda hoopis raske kasutada, äkki hakkab ette jääma. Aga koheselt kui pump sai kasutusele võetud, sain aru, et kõik hirmud olid asjata. Lehtri pealispind on mõnusast pehmest silikoonist ning pump imiteerib justkui lapse söömist, samal ajal õrnalt stimuleerides, olin väga positiivselt üllatunud. Pump on mõnusalt väike ning seda on väga mugav käes hoida. Oma suuruse tõttu on seda ka hea vajadusel kaasa võtta kuna see ei võta palju ruumi. Osasid on pumbal vähe ning ka pesta on seda üpriski mugav. Selle komplekti juures on hea ka see, et peale pumpamist saab kiiresti pudelile peale keerata luti otsiku ning last toitma asuda. Kokkuvõtteks võib öelda, et ma olin väga üllatunud ja rahul ning ei leidnud midagi negatiivset. Laps on õnnelik, emme on õnnelik ja suured tänud, et sain võimaluse seda toodet katsetada. Kindlasti soovitan ka teistele!