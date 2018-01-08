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Tootmine lõpetatud
Natural
Komplekti kuulub 125 ml lutipudel
Tänu rinnapumba ainulaadsele disainile voolab piim rinnast otse lutipudelisse, isegi sirge seljaga istudes. See tähendab, et saate istuda pumpamise ajal mugavamas asendis: te ei pea ettepoole kummarduma selleks, et kogu piim voolaks pudelisse. Mugav isteasend ja lõõgastunud olek pumpamise ajal aitavad loomulikult kaasa piima hõlpsamale voolamisele.
Et piim hakkaks voolama, käivitub pumba sisselülitamisel automaatselt õrn stimuleerimisrežiim. Seejärel valige kolme pumpamisseadistuse seast see, mis tagab teie jaoks kõige mugavama piimavoo.
Piimavoolu mugavaks ja õrnaks stimuleerimiseks on meie massaažipadjal uus sametpehme pealispind, mis tundub naha vastas soe. Padi on disainitud nii, et see imiteerib õrnalt teie beebi imemisliigutusi, et piima eritumist stimuleerida.
Auhinnad
4.8
5-st
145
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
EnEmamma
08/01/2018
Latvija
Lielisks palīgs
Maigs, ērts, kompakts palīgs, kad nepieciešams atslaukt pienińu. Ērts arī tāpēc, ka pańemams līdzi, ja nav pieejama elektrība, jo darbojas arī uz baterijām. Atslaukšanas režīmi lieliski un saudzīgi sagatavo krūti no min uz max slaukšanas ātrumu, kas ir ljoti līdzīgi bērna zīšanai. Iesaku
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See arvustus tehti tootele SCF332/01 Comfort Single elektriskais krūts piena sūknis
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See arvustus tehti tootele SCF332/01 Comfort Single elektriskais krūts piena sūknis
MamaMI
14/02/2018
Lietuva
Puikus pagalbininkas maitinant vaiką
Avent elektrinis pientraukis tapo man nepakeičiamu pagalbininku maitinant vaiką. Puikus dizainas,paprasta priežiūra. Kainos ir kokybės santykis labai geras. Maloniai veikia tik šiek tiek per garsiai.
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See arvustus tehti tootele SCF332/01 Elektrinis pientraukis „Comfort Single“
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See arvustus tehti tootele SCF332/01 Elektrinis pientraukis „Comfort Single“
WaidaStatkeviciene17
19/06/2016
Lietuva
labai praktiskas ir reikalingas maitinanciai mamytei
Nepakeiciamas prietaisas namuose atsiradus kudikiui.be jo tiesiog neissiverstume.
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See arvustus tehti tootele SCF332/01 Elektrinis pientraukis „Comfort Single“
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See arvustus tehti tootele SCF332/01 Elektrinis pientraukis „Comfort Single“
Tõhusus sõltub toote tehnilisest seisukorrast
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011