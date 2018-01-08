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Tootmine lõpetatud

Philips AventÜksik elektriline rinnapump Comfort

SCF332/01

4.8
| (145) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet

1 auhind

Rohkem piima ja mugavalt
Kui tunnete end mugavalt ja lõdvestunult, tuleb piima kergemini. Seepärast oleme valmistanud oma seni mugavaima rinnapumba. Istuge mugavas asendis, vajaduseta ettepoole kummarduda, ja laske meie pehmel massaažipadjal õrnalt piimavoogu stimuleerida.
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emad soovitavad1

Massaažipadjakesega rinnapump

Rohkem piima ja mugavalt

  • Natural

  • Komplekti kuulub 125 ml lutipudel

Mugavam pumpamisasend tänu ainulaadsele disainile

Mugavam pumpamisasend tänu ainulaadsele disainile

Tänu rinnapumba ainulaadsele disainile voolab piim rinnast otse lutipudelisse, isegi sirge seljaga istudes. See tähendab, et saate istuda pumpamise ajal mugavamas asendis: te ei pea ettepoole kummarduma selleks, et kogu piim voolaks pudelisse. Mugav isteasend ja lõõgastunud olek pumpamise ajal aitavad loomulikult kaasa piima hõlpsamale voolamisele.

On olemas õrn stimuleerimisrežiim ja kolm pumpamisseadistust

On olemas õrn stimuleerimisrežiim ja kolm pumpamisseadistust

Et piim hakkaks voolama, käivitub pumba sisselülitamisel automaatselt õrn stimuleerimisrežiim. Seejärel valige kolme pumpamisseadistuse seast see, mis tagab teie jaoks kõige mugavama piimavoo.

Pehme massaažipadi, mis tundub soe

Pehme massaažipadi, mis tundub soe

Piimavoolu mugavaks ja õrnaks stimuleerimiseks on meie massaažipadjal uus sametpehme pealispind, mis tundub naha vastas soe. Padi on disainitud nii, et see imiteerib õrnalt teie beebi imemisliigutusi, et piima eritumist stimuleerida.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image AWARD-961264

Arvustused

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4.8

5-st

145

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

3
2

08/01/2018

Latvija

Latvija

Lielisks palīgs

Maigs, ērts, kompakts palīgs, kad nepieciešams atslaukt pienińu. Ērts arī tāpēc, ka pańemams līdzi, ja nav pieejama elektrība, jo darbojas arī uz baterijām. Atslaukšanas režīmi lieliski un saudzīgi sagatavo krūti no min uz max slaukšanas ātrumu, kas ir ljoti līdzīgi bērna zīšanai. Iesaku

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See arvustus tehti tootele SCF332/01 Comfort Single elektriskais krūts piena sūknis

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See arvustus tehti tootele SCF332/01 Comfort Single elektriskais krūts piena sūknis

14/02/2018

Lietuva

Lietuva

Puikus pagalbininkas maitinant vaiką

Avent elektrinis pientraukis tapo man nepakeičiamu pagalbininku maitinant vaiką. Puikus dizainas,paprasta priežiūra. Kainos ir kokybės santykis labai geras. Maloniai veikia tik šiek tiek per garsiai.

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See arvustus tehti tootele SCF332/01 Elektrinis pientraukis „Comfort Single“

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF332/01 Elektrinis pientraukis „Comfort Single“

19/06/2016

Lietuva

Lietuva

labai praktiskas ir reikalingas maitinanciai mamytei

Nepakeiciamas prietaisas namuose atsiradus kudikiui.be jo tiesiog neissiverstume.

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See arvustus tehti tootele SCF332/01 Elektrinis pientraukis „Comfort Single“

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF332/01 Elektrinis pientraukis „Comfort Single“

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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  1. Tõhusus sõltub toote tehnilisest seisukorrast 

  1. 0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011