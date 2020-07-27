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  • Mugavam, rohkem piima*. Igal ajal, kõikjal.
  • Mugavam, rohkem piima*. Igal ajal, kõikjal.
  • Mugavam, rohkem piima*. Igal ajal, kõikjal.
  • Mugavam, rohkem piima*. Igal ajal, kõikjal.
  • Mugavam, rohkem piima*. Igal ajal, kõikjal.
  • Mugavam, rohkem piima*. Igal ajal, kõikjal.
  • Mugavam, rohkem piima*. Igal ajal, kõikjal.
  • Mugavam, rohkem piima*. Igal ajal, kõikjal.
  • Mugavam, rohkem piima*. Igal ajal, kõikjal.
  • Mugavam, rohkem piima*. Igal ajal, kõikjal.
  • Mugavam, rohkem piima*. Igal ajal, kõikjal.
  • Mugavam, rohkem piima*. Igal ajal, kõikjal.

Tootmine lõpetatud

Philips AventÜksik elektriline rinnapump

SCF332/31

4.9
| (378) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet
Mugavam, rohkem piima*. Igal ajal, kõikjal.
Istuge mugavalt ja ilma ettepoole kallutama ning laske meie pehmel massaažipadjal õrnalt piima tekkimist stimuleerida. Kasutage vaikset pumpa igal ajal ja kõikjal, kasvõi patareidega. Seda on lihtne seadistada, isikupäraseks muuta, kasutada ja puhastada
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Massaažipadjaga elektriline rinnapump

Mugavam, rohkem piima*. Igal ajal, kõikjal.

  • Pumbake igal ajal ja kõikjal

  • Kaasas pehme massaažipadi

  • Natural sarja lutipudel ja lutt

Mugavam pumpamisasend tänu ainulaadsele disainile

Mugavam pumpamisasend tänu ainulaadsele disainile

Tänu rinnapumba ainulaadsele kujule voolab piim rinnast otse lutipudelisse või anumasse, isegi sirge seljaga istudes. See tähendab, et saate istuda pumpamise ajal mugavamas asendis: te ei pea selleks ettepoole kummarduma, et kogu piim pudelisse voolaks. Mugav istumisasend ja lõõgastunud olek pumpamise ajal aitavad kaasa piima hõlpsamale voolamisele.

Valige endale parim ja sobivaim seadistus

Selleks et piim voolama hakkaks, käivitub pumba sisselülitamisel automaatselt õrn stimuleerimisrežiim. Seejärel valige kolme pumpamisseadistuse seast see, mis tagab teie jaoks mugavama piimavoo.

Pehme massaažipadi ja lehekujulised massaažiavad

Pehme massaažipadi ja lehekujulised massaažiavad

Piimavoolu mugavaks ja õrnaks stimuleerimiseks on meie massaažipadjal uus sametpehme pealispind, mis tundub naha vastas soe. Lehekujuline padjake on disainitud nii, et see imiteerib õrnalt teie beebi imemisliigutusi, et piima eritumist stimuleerida.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

378

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

3

27/07/2020

Lietuva

Lietuva

Puikia atlieka savo funkcija

Pirkau, esu labai patenkinta. Tikras išsigelbėjimas, naudojant pientrauki susitvarkė visi nemalonus moteriški reikaliukai...

Positiivsed omadused

gerai traukia

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF332/31 Elektrinis pientraukis „Single“

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF332/31 Elektrinis pientraukis „Single“

20/05/2020

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Polecam wszystkim mamą :)

Przy pierwszym dziecku sprawdził się rewelacyjnie :) udało się między innymi dzięki niemu pobudzić laktację :) a odciągnięty nadmiar pokarmu mąż mógł podawać w nocy lub dzień żebym mogła ewentualnie odespać :)

Positiivsed omadused

Wszytko poza ceną

Negatiivsed omadused

Cena

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF332/31 Pojedynczy laktator elektryczny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF332/31 Pojedynczy laktator elektryczny

10/02/2020

Polska

Polska

Laktator, który zamienił ból na deliatny masaż!

Laktator zdecydowałem się zakupić mojej Żonie po tym jak zobaczyłem ile bólu sprawia Jej odciąganie mleka zwykłym laktatorem. Może gdybym tego nie zobaczył to żyłbym w nieświadomości. Produkt Philips Avent SCF332/31 wybrałem przede wszystkim z uwagi na duże zainteresowanie tym sprzętem na rynku zachodnim (Niemcy, Francja). Laktator posiada w Internecie bardzo dobre opinie. Sam sprzęt jest banalny w obsłudze choć przy pierwszym użyciu trzeba było poczekać kilka dłuższych chwil na pierwsze krople mleka. Urządzenie posiada 3 przyjazne tryby odsysania. Inicjuje zasysanie mleka przez dziecko. Nie ciągnie na siłę sutka jak tani laktator przez co odsysanie mleka już nie należy do niechętnych czynności. Cena jak cena. Za dobą markę i jakość się płaci. Uśmiech mojej żony i zero bólu przy odsysaniu mleka potwierdziły tylko i dały satysfakcję, że inwestycja w Philips Avent SCF332/31 była strzałem w dziesiątkę!

Positiivsed omadused

Skuteczność, jakość wykonania, długi kabel zasilający

See arvustus tehti tootele SCF332/31 Pojedynczy laktator elektryczny

See arvustus tehti tootele SCF332/31 Pojedynczy laktator elektryczny

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Lahtiütlused

  1. Tõhusus sõltub toote tehnilisest seisukorrast 

  1. Kliiniliselt tõestatud mugavus: Ameerika Ühendriikides, Ühendkuningriigis, Hiinas ja Venemaal 2016. aasta märtsis 110 ema seas läbiviidud testi raames anti Philips Aventi mugavale kasutamisele keskmine hinne 8,6/10.

  2. Rohkem piima: sõltumatud teadusuuringud on tõestanud, et stressitaseme ja piima tekkimise vahel võib olla seos. Vt: www.philips.com/AVENT

  3. BPA-vaba rinnapump: seotud ainult pudeli ja teiste rinnapiimaga kokkupuutuvate osadega. Kooskõlas ELi määrusega nr 10/2011