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Pumbake igal ajal ja kõikjal
Kaasas pehme massaažipadi
Natural sarja lutipudel ja lutt
Tänu rinnapumba ainulaadsele kujule voolab piim rinnast otse lutipudelisse või anumasse, isegi sirge seljaga istudes. See tähendab, et saate istuda pumpamise ajal mugavamas asendis: te ei pea selleks ettepoole kummarduma, et kogu piim pudelisse voolaks. Mugav istumisasend ja lõõgastunud olek pumpamise ajal aitavad kaasa piima hõlpsamale voolamisele.
Selleks et piim voolama hakkaks, käivitub pumba sisselülitamisel automaatselt õrn stimuleerimisrežiim. Seejärel valige kolme pumpamisseadistuse seast see, mis tagab teie jaoks mugavama piimavoo.
Piimavoolu mugavaks ja õrnaks stimuleerimiseks on meie massaažipadjal uus sametpehme pealispind, mis tundub naha vastas soe. Lehekujuline padjake on disainitud nii, et see imiteerib õrnalt teie beebi imemisliigutusi, et piima eritumist stimuleerida.
4.9
5-st
378
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
Aldonaite
27/07/2020
Lietuva
Puikia atlieka savo funkcija
Pirkau, esu labai patenkinta. Tikras išsigelbėjimas, naudojant pientrauki susitvarkė visi nemalonus moteriški reikaliukai...
Positiivsed omadused
gerai traukia
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF332/31 Elektrinis pientraukis „Single“
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF332/31 Elektrinis pientraukis „Single“
AGZS
20/05/2020
Polska
Kinnitatud ostja
Polecam wszystkim mamą :)
Przy pierwszym dziecku sprawdził się rewelacyjnie :) udało się między innymi dzięki niemu pobudzić laktację :) a odciągnięty nadmiar pokarmu mąż mógł podawać w nocy lub dzień żebym mogła ewentualnie odespać :)
Positiivsed omadused
Wszytko poza ceną
Negatiivsed omadused
Cena
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF332/31 Pojedynczy laktator elektryczny
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF332/31 Pojedynczy laktator elektryczny
10/02/2020
Polska
Laktator, który zamienił ból na deliatny masaż!
Laktator zdecydowałem się zakupić mojej Żonie po tym jak zobaczyłem ile bólu sprawia Jej odciąganie mleka zwykłym laktatorem. Może gdybym tego nie zobaczył to żyłbym w nieświadomości. Produkt Philips Avent SCF332/31 wybrałem przede wszystkim z uwagi na duże zainteresowanie tym sprzętem na rynku zachodnim (Niemcy, Francja). Laktator posiada w Internecie bardzo dobre opinie. Sam sprzęt jest banalny w obsłudze choć przy pierwszym użyciu trzeba było poczekać kilka dłuższych chwil na pierwsze krople mleka. Urządzenie posiada 3 przyjazne tryby odsysania. Inicjuje zasysanie mleka przez dziecko. Nie ciągnie na siłę sutka jak tani laktator przez co odsysanie mleka już nie należy do niechętnych czynności. Cena jak cena. Za dobą markę i jakość się płaci. Uśmiech mojej żony i zero bólu przy odsysaniu mleka potwierdziły tylko i dały satysfakcję, że inwestycja w Philips Avent SCF332/31 była strzałem w dziesiątkę!
Positiivsed omadused
Skuteczność, jakość wykonania, długi kabel zasilający
See arvustus tehti tootele SCF332/31 Pojedynczy laktator elektryczny
See arvustus tehti tootele SCF332/31 Pojedynczy laktator elektryczny
Tõhusus sõltub toote tehnilisest seisukorrast
Kliiniliselt tõestatud mugavus: Ameerika Ühendriikides, Ühendkuningriigis, Hiinas ja Venemaal 2016. aasta märtsis 110 ema seas läbiviidud testi raames anti Philips Aventi mugavale kasutamisele keskmine hinne 8,6/10.
Rohkem piima: sõltumatud teadusuuringud on tõestanud, et stressitaseme ja piima tekkimise vahel võib olla seos. Vt: www.philips.com/AVENT
BPA-vaba rinnapump: seotud ainult pudeli ja teiste rinnapiimaga kokkupuutuvate osadega. Kooskõlas ELi määrusega nr 10/2011