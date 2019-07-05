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Tootmine lõpetatud
SHE3705RD/00
Võimsad rütmid, jõuline bass
Üliväikestel, aga tugeva bassiga kõrvasisestel klappidel Philips Vibes on mugavuse tagamiseks ovaalsed helikanalid ja stiilse välimuse ja tugevuse jaoks vaakumis metalliseeritud pinnakate.
8,6 mm draiverid/suletud tagaosa
Kõrvasisene
Ovaalne helikanal sobitub ergonoomiliselt kõrva kujuga.
Sisseehitatud mikrofoniga on muusikalt telefonikõnedele lülitumine imelihtne, et saaksite alati ühenduses püsida.
Kvaliteetne läikiv värviline pinnakate tekitab peene välimuse ja toimib lisakaitsena.
3.0
5-st
1
Arvustus
HelgaNOLF
05/07/2019
Україна
Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((
Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.
See arvustus tehti tootele SHE3705BK Навушники з мікрофоном
See arvustus tehti tootele SHE3705BK Навушники з мікрофоном