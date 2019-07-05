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  • Võimsad rütmid, jõuline bass
  • Võimsad rütmid, jõuline bass
  • Võimsad rütmid, jõuline bass

Tootmine lõpetatud

Mikrofoniga kõrvaklapid

SHE3705BK/00

3
| (1) Arvustus

Saadaval

Helesinine
Helesinine
Mustad
Mustad
Punane
Punane
Sinine
Sinine
Valge
Valge
Võimsad rütmid, jõuline bass
Üliväikestel, aga tugeva bassiga kõrvasisestel klappidel Philips MyJam Vibes on mugavuse tagamiseks ovaalsed helikanalid ja stiilse välimuse ja tugevuse jaoks vaakumis metalliseeritud pinnakate.
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Kompaktne disain, vaakumis metalliseeritud pinnakate

Võimsad rütmid, jõuline bass

  • 8,6 mm draiverid/suletud tagaosa

  • Kõrvasisene

3 vahetatavat kummist kõrvaklapiümbrist pakuvad optimaalset sobivust.

3 vahetatavat kummist kõrvaklapiümbrist pakuvad optimaalset sobivust.

Kõrvaklapiümbriseid on kolmes suuruses - väiksed, keskmised ja suured - et need sobiksid just teile ja istuksid hästi.

Sisseehitatud mikrofon lülitub muusika ja telefonikõnede vahel.

Sisseehitatud mikrofon lülitub muusika ja telefonikõnede vahel.

Sisseehitatud mikrofoniga on muusikalt telefonikõnedele lülitumine imelihtne, et saaksite alati ühenduses püsida.

Läikiv ja värviline pinnakate näeb kena välja ja kaitseb seadet.

Läikiv ja värviline pinnakate näeb kena välja ja kaitseb seadet.

Kvaliteetne läikiv värviline pinnakate tekitab peene välimuse ja toimib lisakaitsena.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.0

5-st

1

Arvustus

5
4
2
1

05/07/2019

Україна

Україна

Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((

Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.

See arvustus tehti tootele SHE3705BK Навушники з мікрофоном

See arvustus tehti tootele SHE3705BK Навушники з мікрофоном

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