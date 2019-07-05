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Tootmine lõpetatud
SHE3705BK/00
8,6 mm draiverid/suletud tagaosa
Kõrvasisene
Kõrvaklapiümbriseid on kolmes suuruses - väiksed, keskmised ja suured - et need sobiksid just teile ja istuksid hästi.
Sisseehitatud mikrofoniga on muusikalt telefonikõnedele lülitumine imelihtne, et saaksite alati ühenduses püsida.
Kvaliteetne läikiv värviline pinnakate tekitab peene välimuse ja toimib lisakaitsena.
3.0
5-st
1
Arvustus
HelgaNOLF
05/07/2019
Україна
Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((
Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.
See arvustus tehti tootele SHE3705BK Навушники з мікрофоном
See arvustus tehti tootele SHE3705BK Навушники з мікрофоном