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  • Jõuline raseerimine, suurepärane mugavus ja nahalähedus
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  • Jõuline raseerimine, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Jõuline raseerimine, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Jõuline raseerimine, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Jõuline raseerimine, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Jõuline raseerimine, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Jõuline raseerimine, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Jõuline raseerimine, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Jõuline raseerimine, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Jõuline raseerimine, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Jõuline raseerimine, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Jõuline raseerimine, suurepärane mugavus ja nahalähedus
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  • Jõuline raseerimine, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Jõuline raseerimine, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Jõuline raseerimine, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Jõuline raseerimine, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Jõuline raseerimine, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Jõuline raseerimine, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Jõuline raseerimine, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Jõuline raseerimine, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Jõuline raseerimine, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Jõuline raseerimine, suurepärane mugavus ja nahalähedus

Tootmine lõpetatud

Shaver series 5000Märg- ja kuivkasutusega pardel

SW6700/14

4.8
| (18) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

3 auhinnad

Jõuline raseerimine, suurepärane mugavus ja nahalähedus
V-Track PRO raseerib nahka ärritamata isegi pikemaid karvu. Meie V-Track PRO 72 iseterituvat V-kujulist lõiketera lõikavad nahka ärritamata isegi kolmepäevast habet.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

Tunnetage V-Track Pro jõudu!

Jõuline raseerimine, suurepärane mugavus ja nahalähedus

  • V-Track Precision PRO lõiketerad

  • 8-suunalised ContourDetecti otsakud

  • Turbo+režiim

  • SmartClicki täppispiirel

V-track Precision PRO lõiketerad on parim lahendus kolmepäevase habeme ajamiseks

V-track Precision PRO lõiketerad on parim lahendus kolmepäevase habeme ajamiseks

Saavutage täiuslikult nahalähedane raseerimine. V-Track Precision PRO lõiketerad suunavad kolmepäevase habeme iga karva õrnalt parimasse lõikeasendisse, isegi nahalähedased ja erineva pikkusega karvad. 30% nahalähedasem raseerimine väiksema arvu tõmmetega tagab naha suurepärase seisundi.

72 pöörlevat tera lõikavad karvu iga nurga alt

72 pöörlevat tera lõikavad karvu iga nurga alt

72 iseterituvat tera, 151000 lõiget minutis. Ükski karv ei jää lõikamata – mis tahes nurga all need ka ei kasvaks.

Pead painduvad 8 eri suunas, et tagada suurepärane tulemus

Pead painduvad 8 eri suunas, et tagada suurepärane tulemus

8-suunalised ContourDetecti raseerimispead järgivad iga teie näo ja kaela kontuuri. Raseerite iga tõmbega 20% rohkem karvu. Tulemuseks on ülimalt nahalähedane ja sile raseerimine.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

    • SH91

    SH91
    Asendusterad

    SH91/50
    • NanoTech DualPrecisioni lõiketerad
    • Sobib S8000, S9000 ja i9000 seeriaga
    • Sobib seeria S9000 Prestige jaoks
    • Sobib seeria i9000 Prestige jaoks

Auhinnad

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Arvustused

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4.8

5-st

18

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

23/07/2019

Polska

Polska

Epokowa zmiana na dużo lepsze.

Po kilkunastu latach przyszła pora na zmianę maszynki. W grę wchodziła tylko maszynka elektryczna, gdyż innej nie używam. Postanowiłem zostać z Philipsem. Po w zasadzie krótkim procesie decyzyjnym wybór padł na Star Wars i to w dodatku chyba już wycofany model SW6700.Jak to bywa na wyprzedaży cenowa okazja. Samo urządzenie ujęło mnie po uruchomieniu od razu. Wygląd, wiem sprawa gustu ale ta maszynka, to kosmos. Dalej pewny chwyt z uwagi na profilowanie „rączki”. Po włączeniu szmer pracy, a nie jak w wiekowej maszynce hałas. No i cięcie zarostu bardzo precyzyjne i przyjemne. Ogólnie super a w zasadzie doskonale, jeśli chodzi o golenie. Czas pracy około 10 do 12 dni na jednym ładowaniu, też świetnie. Jest dodatek w postaci etui-funkcjonalne zwłaszcza w podróży. Na koniec jeszcze trymer, jest ale to najsłabszy element całego zestawu więc jego opis pominę. Lepsza byłaby szczoteczka do czyszczenia elementu pracującego, ale jest co jest.

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See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 SW6700/14 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 SW6700/14 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

14/02/2019

Polska

Polska

Super golarka

Gorąco polecam ☺️ Produkt spełnia moje oczekiwania

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 SW6700/14 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 SW6700/14 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

09/07/2018

Polska

Polska

Rewelacyjna maszynka za wysmienitą cenę

Golarka dość nietypowa i nie mam na myśli bynajmniej malowania jako wersji w edycji limitowanej. Otóż w tej golarce poza efektownym malowaniem kryje się zupełnie inna właściwość. Otóż jest to golarka SW 6700 czyli dość nietypowa seria 6000 pomiędzy popularnymi seriami 5000 i 7000. I tutaj pełne zaskoczenie. Zarówno maszynki serii 5000 jak i 7000 mają głowice 5 kierunkowe. A SW6700 ma głowice 8 kierunkowe !!!!!!!!!!!!!! Do maszynek 5000 noże SH50 MultiPrecision 27 ostrzy (fajne, ale wcale nie super, przerabiałem je w maszynce PT860), do maszynek 7000 już 72 ostrza o oznaczeniu SH70/50 GentlePrecisionPRO. A w golarce SW 6700 są ostrza V-Track Precision PRO SH90. Ludzie tak macie rację !!!!! To te same co w serii 9000, a przypomnę mamy mieć coś pośredniego pomiędzy 5000 i 7000. Ale jazda. Jeśli Philips nie ściemnia w opisach i w instrukcji urządzenia, które przecież mam to to jest mega dowcip z ich strony. W super cenie w produkcie znacznie tańszym niż seria 7000 mamy jakość golenia rodem z serii 9000 za dwukrotnie niższą cenę. Inne rzeczy z serii 9000 jak większy akumulator , jakieś dodatkowe wskaźniki to bajery, które nie wpływają na jakość i precyzję golenia. Zatem jeśli tylko się jeszcze da, to kupujcie golarkę SW6700. I teraz ocena z własnej autopsji. Golarka SW 6700 goli genialnie. Chcę szybko to 2 minuty i jestem ogolony, fakt czuć pod ręką ciągle na twarzy zarost, ale jest on fajny w dotyku, szorstki ale jednocześniei jakby zaokrąglony był każdy włosek. Doznanie dotyku nie jest ostre "kłujące" jakie miałem w golarce PT860 (odp. serii 3000, a może nawet 5000). Ale najważniejsze widać wyraźnie, że jestem ogolony przynajmniej na kilka godzin. Jak mamy więcej czasu około 3-4 minut to można uzyskać efekt jak po maszynce klasycznej z ostrzem czy nawet kilkoma ostrzami. Coś wspaniałego. Imprezy, uroczyste spotkania i twarz może być gładka jak pupa niemowlaka.

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See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 SW6700/14 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 SW6700/14 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 

  1. Philipsi eelkäijatega võrreldes 30% nahalähedasem raseerimine väiksema arvu tõmmetega

  2. Lõikab Philipsi eelkäijatega võrreldes kuni 20% rohkem karvu

  3. 20% lisavõimsust tavarežiimiga võrreldes