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  • Turvaline, lõbus ja reisisõbralik
  • Turvaline, lõbus ja reisisõbralik
  • Turvaline, lõbus ja reisisõbralik
  • Turvaline, lõbus ja reisisõbralik
  • Turvaline, lõbus ja reisisõbralik
  • Turvaline, lõbus ja reisisõbralik
  • Turvaline, lõbus ja reisisõbralik
  • Turvaline, lõbus ja reisisõbralik
  • Turvaline, lõbus ja reisisõbralik
  • Turvaline, lõbus ja reisisõbralik
  • Turvaline, lõbus ja reisisõbralik
  • Turvaline, lõbus ja reisisõbralik
  • Turvaline, lõbus ja reisisõbralik
  • Turvaline, lõbus ja reisisõbralik
  • Turvaline, lõbus ja reisisõbralik

4000 seriesLaste kõrvapealsed juhtmevabad kõrvaklapid

TAK4200BL/00

4
| (5) Auhinnad | 80% soovitab seda toodet

1 auhind

Saadaval

Kristall-sinakasroheline
Kristall-sinakasroheline
Magentalilla
Magentalilla
Roosa
Roosa
Sinine
Sinine
Turvaline, lõbus ja reisisõbralik
Nendel kõrvaklappidel on värvilised LED-tuled ja lõbus juhtmevaba heli jagamise funktsioon – laste vaieldamatud lemmikud. Klappide helitugevus on noorte kõrvade jaoks piiratud ja spetsiaalne reisirežiim võimaldab lastel turvaliselt kuulata ka mürarikkamas keskkonnas.
Kuva kõik eelised

Turvaline, lõbus ja reisisõbralik

  • Kõrvapealsed juhtmevabad kõrvaklapid

  • Piiratud helitugevus 85 dB

  • LED-tuled. Heli jagamine

  • Vastupidavad ja kokkupandavad

Kasutamine on alati ohutu, alati lõbus. Helitugevuse piirangud kodus ja reisil kasutamiseks*

Kasutamine on alati ohutu, alati lõbus. Helitugevuse piirangud kodus ja reisil kasutamiseks*

Need kõrvaklapid on spetsiaalselt loodud laste kuulmisele ohutuks, mistõttu on nende helitugevus piiratud 75 dB-ni, et neid saaks kasutada kodus või õppimise ajal. Väljaspool kodu mürarikkamates keskkondades kasutamiseks saavad vanemad Philipsi kõrvaklappide rakenduse kaudu seada reisirežiimi helitugevuse piiranguks 85 dB.*

Lapsesõbralik mugavus ja lihtne kasutus

Lapsesõbralik mugavus ja lihtne kasutus

Tänu kõrvaklappide allosas asuvatele suurtele ümmargustele juhtnuppudele on lastel neid kõrvaklappe lihtne kasutada, ning väiksematele pehme polstriga kõrvapadjanditele on kõrvaklappe ka mugav kanda. Polsterdatud peavõru on hõlpsasti reguleeritav, et see istuks täpselt peas, ja selle tagaküljel on täpid, mis aitavad lastel kõrvaklappe õiget pidi pähe panna.

Värviline disain LED-tuledega

Värviline disain LED-tuledega

Kõrvaklappides olevad värvilised LED-tuled sobivad hästi kokku kõrvaklappide mitmevärvilise disainiga, et muuta need õigel viisil silma paistvaks. LED-tulesid saab seadistada helendama erinevates värvides: suurepärane lastele, kes soovivad väljendada oma stiilitunnet.

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

  • Award image PBTAWARD127

Arvustused

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4.0

5-st

5

Auhinnad

80%

soovitab seda toodet

3
2

02/09/2025

Polska

Polska

Słuchawki

Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super

Positiivsed omadused

dzwiek i design

Negatiivsed omadused

nie ma

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

21/08/2025

Polska

Polska

Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki

Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie

Positiivsed omadused

Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

15/08/2025

Polska

Polska

Porządne słuchawki dla dzieci

Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.

Positiivsed omadused

Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.

Negatiivsed omadused

Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Helitugevus piiratud 75 dB-ni tavarežiimis ja 85 dB-ni reisirežiimis vastavalt ohutu kuulamise standarditele EN 50332.