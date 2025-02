Lapsesõbralik mugavus ja lihtne kasutus

Tänu kõrvaklappide allosas asuvatele suurtele ümmargustele juhtnuppudele on lastel neid kõrvaklappe lihtne kasutada, ning väiksematele pehme polstriga kõrvapadjanditele on kõrvaklappe ka mugav kanda. Polsterdatud peavõru on hõlpsasti reguleeritav, et see istuks täpselt peas, ja selle tagaküljel on täpid, mis aitavad lastel kõrvaklappe õiget pidi pähe panna.