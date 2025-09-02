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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Kõrvapealsed juhtmevabad kõrvaklapid
Piiratud helitugevus 85 dB
LED-tuled. Heli jagamine
Vastupidavad ja kokkupandavad
Need kõrvaklapid on spetsiaalselt loodud laste kuulmisele ohutuks, mistõttu on nende helitugevus piiratud 75 dB-ni, et neid saaks kasutada kodus või õppimise ajal. Väljaspool kodu mürarikkamates keskkondades kasutamiseks saavad vanemad Philipsi kõrvaklappide rakenduse kaudu seada reisirežiimi helitugevuse piiranguks 85 dB.*
Tänu kõrvaklappide allosas asuvatele suurtele ümmargustele juhtnuppudele on lastel neid kõrvaklappe lihtne kasutada, ning väiksematele pehme polstriga kõrvapadjanditele on kõrvaklappe ka mugav kanda. Polsterdatud peavõru on hõlpsasti reguleeritav, et see istuks täpselt peas, ja selle tagaküljel on täpid, mis aitavad lastel kõrvaklappe õiget pidi pähe panna.
Kõrvaklappides olevad värvilised LED-tuled sobivad hästi kokku kõrvaklappide mitmevärvilise disainiga, et muuta need õigel viisil silma paistvaks. LED-tulesid saab seadistada helendama erinevates värvides: suurepärane lastele, kes soovivad väljendada oma stiilitunnet.
Auhinnad
4.0
5-st
5
Auhinnad
80%
soovitab seda toodet
andzis
02/09/2025
Polska
Słuchawki
Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super
Positiivsed omadused
dzwiek i design
Negatiivsed omadused
nie ma
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
D3x69
21/08/2025
Polska
Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki
Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie
Positiivsed omadused
Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
HannaKruk
15/08/2025
Polska
Porządne słuchawki dla dzieci
Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.
Positiivsed omadused
Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.
Negatiivsed omadused
Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Helitugevus piiratud 75 dB-ni tavarežiimis ja 85 dB-ni reisirežiimis vastavalt ohutu kuulamise standarditele EN 50332.